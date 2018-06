Publicada el 12/06/2018 a las 20:17 Actualizada el 12/06/2018 a las 21:37

El Observatorio de la Sostenibilidad elabora un dossier en info Libre titulado Objetivo: Sostenibilidad, en el que analizan pormenorizadamente y por capítulos el estado de los ODS en España, uno a uno. Ya está disponible la primera entrega, sobre el ODS 1 (fin de la pobreza), que puedes leer aquí

"En los 70, Aurelio Peccei se unió a grandes personajes de la época y. Estas palabras de Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, aludiendo a los orígenes del Club de Roma para entender mejor el presente sirvieron de pistoletazo de salida este martes para la presentación del informe Sostenibilidad de España 2018 , del Observatorio de la Sostenibilidad . El acto, organizado junto al Gabinete de Historia Natural de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Ciudadanía, fue mucho más que una presentación. Las organizaciones reunieron a un buen elenco de expertos y trabajadores de todos los ámbitos para intentar acotar el debate sobre. 17 metas "para transformar nuestro mundo" que comprenden desde el fin de la pobreza hasta el cambio climático, pasando por la educación, la sanidad o las desigualdades, establecidos por Naciones Unidas en 2015.Varias fueron las conclusiones: es; vamos tarde y los esfuerzos no son los suficientes para llegar al fin último, la justicia social, aunque hay una "ventana de oportunidad", avances ilusionantes; y es preciso una visión holística, de conjunto y que integre a todos los agentes para realizar cambios de calado. Ante los brotes verdes, la realidad que viene a explicar el Observatorio es tozuda:, está en el vagón de cola de todas las estadísticas del continente y su situación es especialmente grave en los ítems Fin de la pobreza, Trabajo decente y Reducción de las desigualdades.El Observatorio de la Sostenibilidad, como el que realiza todos los años, para analizar. Analiza cientos de métricas y estadísticas de Eurostat y otras fuentes para realizar un análisis que, sin salirse de lo cuantitativo, ofrece una evaluación completa de cómo está España lejos de los indicadores económicos como único referente válido. El director de Proyectos del Observatorio de la Sostenibilidad, Carlos Alfonso, hizo un resumen este martes en el Ateneo de Madrid que no deja al país en buen lugar. "", afirmó, refiriéndose a las evaluaciones de 2016 y 2017 de los ODS en España del Observatorio, aunque la comparación es difícil por los cambios metodológicos. Los objetivos de pobreza, trabajo y desigualdad son especialmente preocupantes, ya que ponen a España al nivel de los peores en el ranking europeo –Bulgaria, Grecia, Rumanía– y no se percibe una mejora real en los últimos años a pesar de la recuperación de los datos macroeconómicos.Por su parte, el director científico del OS, Santiago González, citó los que a su juicio eran los puntos flacos de España en la materia: ", recordó, además de puntualizar que los recursos destinados a la ciencia, cuyo objetivo final es mejorar el estado de la sociedad, han disminuido drásticamente en los últimos años. "El panorama no es bueno y la tendencia es que va empeorando", aseguró, aunque considera que el nuevo Gobierno socialista conlleva "la ilusión de una apertura a posibles cambios" tras años de inacción del PP, con el desarrollo sostenible en un cajón de la cartera de Exteriores en vez de considerarse el eje transversal de todas las políticas. ". Porque el planeta seguirá su curso, pero lo que cambiarán a peor será el estado de las especies vivas", afirmó González. Incluida la humana.La jornada en el Ateneo fue inaugurada por Mayor Zaragoza, que ofreció una ponencia magistral, solo al nivel de los que han consagrado toda una vida profesional al servicio de la sostenibilidad en el planeta. Hizo un repaso de cómo hemos llegado a este momento: desde aquellas advertencias del Club de Roma, pasando por los avisos en los 70 de la comunidad científica de que las emisiones de gases de efecto invernadero iban a causar un daño irreparable y que el océano, principal sumidero de CO2, estaba viéndose afectado por la contaminación y perdiendo su potencial reparador. Y cómo las petroleras y las grandes corporaciones contrataron a pseudocientíficos para contrarrestar y decir que no, que podemos seguir consumiendo y quemando recursos a buen ritmo. ". Pero que no reaccionaran los científicos, los artistas, las universidades…", lamentó. "Era una manera de proceder que está en contra de las perspectivas de las generaciones venideras".Mayor Zaragoza hizo referencia a la carta de la Tierra y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio –precedesores de los ODS–, iniciativas en pos de la sostenibilidad que no tuvieron suficiente eco y que cayeron en saco roto, para acabar con el negoacionista Trump y hacer una llamada a la movilización. "No puede ser que guardemos silencio (…)Hagámoslo para confrontar a los enemigos del futuro de la especie, reivindicó el exdirector de la Unesco.El siguiente turno fue para la jefa de Internacional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),, que aseguró que "en materia de desarrollo sostenible. Las razones: muchos de los alcaldes suelen tener una gran vocación de servicio público, el contacto con las necesidades y las prioridades de la ciudadanía es constante, y además "es mucho más fácil contagiar" el trabajo y las experiencias entre los distintos municipios para crear una red de trabajo. El vicepresidente de la plataforma del Tercer Sector, Carlos Susías, llamó por su parte a la movilización y a la presión a las instituciones de asociaciones y ONGS para que se cumpla la Agenda 2030.El director editorial de, Jesús Maraña, fue el encargado derecordando que "los ODS son, en esencia, un manual pormenorizado de cómo hacer un mundo mejor" . Dio paso a un abanico muy diverso de ponentes. Sin mucho en común, pero todos con plena conciencia de que el modelo actual es insostenible y que hay mucha tarea por delante. Entre ellos destacó la contundencia del mensaje de, histórico naturalista y presidente de la asociación Lobo Marley, que lamentó que en los ODS no se menciona ni una sola vez un concepto a su juicio importantísimo cuando hablamos de sostenibilidad: la biodiversidad . "No existe." cuando hablamos de juzgar el desempeño de los Estados, dijo.El miembro del Observatorio de la Sostenibilidad Ignacio Marinas protagonizó una de las advertencias más sonoras de la jornada al afirmar que España "si el cumplimiento de los ODS sigue a este ritmo. La diputada del PSOE Carlota Merchán, por su parte, afirmó que la Agenda 2030 es "profundamente socialdemócrata" y se congratuló de la moción de censura de su partido que ha permitido el cambio de Gobierno. Ante lo que Domínguez avisó: "A mí solo me va a valer un cambio constitucional que. Y para el diputado de Podemos de la Asamblea de Madrid Eduardo Gutiérrez es vital cambiar de cabo a rabo un sistema económico basado en el consumo y en la satisfacción de deseos materiales. Es algo en lo que coinciden activistas y ecologistas que recuerdan que los recursos no son infinitos: hay que cambiar el paradigma de lo que es vivir bien o vivir mejor si se aspira a un verdadero viraje para cumplir los objetivos establecidos por la ONU.Todos los participantes en la mesa coincidieron en que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez es una oportunidad para volver a poner estas 17 maneras de hacer un mundo más justo, equitativo, responsable ambientalmente hablando y con dignidad en el centro del tablero, aunqueComo Jesús Maraña comentó al finalizar el acto, la primera prueba de fuego, en la que podremos empezar a intuir por dónde van los tiros, será con el establecimiento del techo de gasto, que se discutirá en el Congreso en unas semanas.Extremadura estuvo muy presente en el acto de este martes en el Ateneo de Madrid. Contó con la presencia del director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo,, que explicó como el Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández VaraEn la región, aseguró Calle, se hace "un esfuerzo serio que parte de la convicción de que esta va a ser la estrategia de las estrategias". El seguimiento de la aplicación de la sostenibilidad en todas las actuaciones del Gobierno extremeñoToda ley que propone el Gobierno autonómico, todo movimiento que realiza, debe pasarse antes por el filtro del desarrollo sostenible.Además, otro de los participantes en la mesa redonda fue el coordinador de Acción Local de la Junta de Extremadura, Santos Jorna, que reivindicó la apuesta por los ODS desde el ámbito regional a pesar de que Extremadura, considera, ha sido históricamente maltratada: sin un tren digno,, y con un histórico reparto desigual de las tierras. Pero las malas condiciones de partida no son excusa para no apostar por otra manera de hacer política, porque los ODS son ideología y son política: su discusión es una reivindicación de que