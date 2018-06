Borrell: "Podemos perfectamente aumentar el número de migrantes que recibimos simplemente para cumplir lo que acordamos"

Publicada el 13/06/2018 a las 09:46 Actualizada el 13/06/2018 a las 11:25

"No se puede prohibir" el Diplocat, aunque "habrá que ver cuáles son sus actividades"

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell , afirma que España puede acoger a los migrantes del Aquarius porqueque se asignaron a cada país" cuando estalló la crisis de los refugiados en la Unión Europea. "Podemos perfectamente aumentar el número de personas que recibimos pura y simplemente para cumplir con lo que acordamos", sentenció.En una entrevista en COPE recogida por Europa Press, Borrell, preguntado por qué pasará cuando haya un segundo barco al que Italia se niegue a acoger, señaló que "dependerá de las circunstancias". "De aquí a entonces espero que el conjunto de los países hayande la responsabilidad que cada uno tiene", comentó.En su opinión, "no les debería dar exactamente igual" a los socios de la UE el movimiento que hizo España, porque pone de manifiesto "que no se resuelve" y es que las fronteras exteriores de cada Estado miembro lo son también comunitarias."En el pasado hemos dejado a Grecia más bien sola, después a Italia y mañana nos podría tocar a nosotros. De lo que se trata es de llamar la atención sobre un problema que tenemos los europeos, que se manifiesta de manera más grave para algunos, y que. Esta decisión es un acto que tendrá que empujar para llegar a una política común", apuntó.En esta línea, incidió en que de momento, hay que "intentar" en lugar de dejarles entre todos "vagar como la balsa de la Medusa por el Mediterráneo"."El Gobierno ha hecho una llamada de atención simbólica fuerte a la UE para que en el próximo Consejo, la discusión sobre la inmigración que está sobre la mesa no sea otra vez de conversaciones retóricas que no conduzcan a medidas políticas comunes", añadió.Por otro lado, Borrell explicó quecomo servicio de representación en el exterior, ya que su existencia en sí "no contraviene ninguna norma", aunque "habrá que ver cuáles son sus actividades"."Representación exterior la tienen todas las comunidades autónomas, no se puede prohibir que la tengan, no habría base jurídica ni capacidad para hacerlo. Si las cosas funcionan con normalidad,", señaló en una entrevista en COPE recogida por Europa Press.Preguntado por las descalificaciones vertidas sobre él por distintos dirigentes soberanistas, Borrell comentó que no sabe por qué le llaman "ultra" y apuntó que sin "contribuir a la escalada de la descalificación",que le corresponden como ministro.En este sentido, recordó que no es "ministro de asuntos catalanes" e incidió en que su función es trabajar poren el exterior, "deteriorada por todos los acontecimientos y sobre la cual se han vertido mucha insidia y mucha mentira".