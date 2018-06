El Congreso reclama un plan para el cierre de las centrales nucleares y soluciones urgentes para el proyecto Almacén Temporal Centralizado

Publicada el 13/06/2018 a las 13:52 Actualizada el 13/06/2018 a las 14:29

Soluciones contra ataques terroristas y ciberataques

Cambios en el CSN: piden no prorrogar el mandato de su presidente

Un CNS que no cumple

La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso ha reclamado este miércoles por unanimidad al Gobierno un, así como las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación para estos proyectos. Además, le exige soluciones urgentes para el proyecto paralizado del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).Estas medidas se incluyen en un dictamenen la ponencia creada para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Este informe se divide en varios puntos, entre los que destaca el destinado al desmantelamiento de las centrales . El Congreso exige al Ejecutivo que los cierres se hagan con garantías de seguridad, tanto para las personas, como para el medio ambiente y le propone la creación de un plan de desarrollo de las comarcas cercanas a las plantas, para paliar la pérdida económica que suponen los cierres.En el texto, se habla concretamente de la planta de Santa María de Garoña (Burgos) , cuyo desmantelamiento ya ha sido comunicado. Pero, además, la comisiónde las implicaciones de la parada en la central de Vandellós II (Tarragona), tras detectarse un aumento de caudal del agua recogida en los sumideros del edificio de contención, debido a la rotura de una válvula.Sobre este tema, se ha referido el portavoz de Unidos Podemos en esta comisión, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde , quien ha mostrado su preocupación por el "envejecimiento" de un parque nuclear que, a su juicio, registra ". En este sentido, ha denunciado la "falta de voluntad del CSN para afrontar esta situación", sobre todo en materia de"Con estas propuestas de resolución pretendemos poner orden y que el cierre se haga ordenado y de forma progresiva parasin que esto tenga consecuencias en precio de la energía o en las emisiones", ha declarado durante su intervención en el debate.El coportavoz de Equo, ha mostrado también su preocupación por el proyecto del ATC y la. De hecho, el dictamen aprobado tiene un apartado específico sobre esta iniciativa. En concreto, reclama "una solución organizada" entre Gobierno y CSN para su gestión, con un análisis de la instalación que se lleve a cabo "en el plazo más breve posible", y con el objetivo de clarificar, antes de tres meses, la situación relativa al proyecto y su calendario de ejecución.También a este tema se ha referido la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez , quien ha recordado el dato del que alertaron expertos participantes en la ponencia: que las piscinas de residuos están a más del 90% de su capacidad. A su juicio, hay que tener especial atención a los sobrecostes que esto supone y a la, empezando por la reanudación del proyecto del ATC.En cuanto a la seguridad, las propuestas del Congreso se centran en la necesidad de potenciar la regulación, una medida que dejan al Gobierno. Según apuntan, hay que actualizar loscontemplar losy actuación ante. Además, piden mecanismos de transparencia y difusión hacia la ciudadanía que convive con las instalaciones y a que se transponga, durante 2018, la directiva europea sobre esta materia.Especial es la mención que se hace a la. Los miembros de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, se han mostrado preocupados por la vulnerabilidad de las centrales respecto a ciberataques y riesgos externos. Por ello, han pedido al CSN que remita, antes de abril de 2019, un informe sobre esta materia al Parlamento.Por otra parte, el dictamen recoge algunas de las propuestas del Congreso para cambiar algunas, comenzando por laEl informe propone que los directores técnicos sean elegidos de modo colegiado "con las garantías de independencia exigibles a un consejero, valorando suEl texto, recogido por Europa Press, también exige que no se prorrogue "en ningún caso" el mandato del "" que expira el 28 de diciembre de este año.También Rodríguez, ha mostrado su "preocupación" en este aspecto, y, en concreto, por "los problemas de gestión de personal del CSN", así como la falta de independencia del Consejo. "Seguimos reclamando que el nombramiento de ly no a dedo por algunos partidos políticos", ha denunciado.Finalmente, el dictamen recoge también una petición de; se pide confirmación de la reducción de radioactividad en la pedanía de Palomares (Almería); y explicaciones sobre el traslado de dióxido de uranio radiactivo de larga duración al almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdoba), entre otras medidas.Durante el debate de las medidas, la mayoría de los grupos han coincidido en criticar laya que, según han apuntado varios de los portavoces, muchas de las propuestas de resolución incluidas en el dictamen son iguales a las recogidas años anteriores y que no se llegaron a cumplir.Entre ellos, el portavoz de Energía de ERC, Jordi Salvador , quien ha reconocido que algunas propuestas se repiten con respecto al informe anterior, el de 2015. Además, ha mostrado su "decepción" con el presidente del Consejo, por sus compromisos que después, a su juicio, no ha cumplido. De forma similar se ha expresado la representante de PNV, Idoia Sagastizabal , para quien estay el portavoz de Energía de PDeCAT, Ferran Bel, quien "habría que distribuir responsabilidades" por esta actitud, tanto hacia el CSN como hacia el Gobierno.Precisamente, como nuevo partido que sustenta el Gobierno, el PSOE ha señalado que su intención es que lase produzca en los próximos meses, así como aquellas cuestiones que se puedan resolver y aún no se han hecho. La portavoz socialista en esta materia, Pilar Lucio, ha reconocido su preocupación por las centrales que presentan más incidencias y por el hecho de que el Consejo "no siempre haya atendido" a las informaciones que se le han pedido sobre este tema.Por parte del PP, su portavoz en este debate, José Alberto Herrero Bono , ha defendido que su formación "jamás" va a poner en cuestión la objetividad del Consejo, debido a la "enorme responsabilidad" y "sensibilidad social" que supone la seguridad nuclear. Por eso,y ha recriminado que algunas propuestas de resolución se inmiscuyan en el funcionamiento y las decisiones del CSN.