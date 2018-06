Maillo afea que Huerta no haya dimitido e Iglesias pide que lo haga de forma "inmediata"

Publicada el 13/06/2018 a las 10:29 Actualizada el 13/06/2018 a las 12:04

Son las 9 de la mañana y el ministro de Cultura y Deporte, condenado por defraudar a Hacienda, ni ha dado explicaciones ni ha dimitido. Con qué autoridad este Gobierno va a exigir a los españoles que paguen sus impuestos. @PPopular https://t.co/yz3DqUhFRJ — F. Martínez-Maillo (@martinezmaillo) 13 de junio de 2018

Espinar dice que Huerta tiene que dar explicaciones "lo antes posible" y "zanjar este asunto"

El coordinador general del PP,, afeó este miércoles que el ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta , condenado el año pasado por defraudar a Hacienda, que no haya dimitido ya. Se preguntó, además, "con qué autoridad" va el Gobierno a pedir a la ciudadanía que se paguen impuestos, según Europa Press."Son las 9 de la mañana y el ministro de Cultura y Deporte, condenado por defraudar a Hacienda, ni ha dado explicaciones ni ha dimitido. Con qué autoridad este Gobierno va a exigir a los españoles que paguen sus impuestos", dice en un mensaje en su cuenta de la red social Twitter.Por su parte, el secretario general de Podemos,, pidió este miércoles lade Huerta. En los pasillos del Congreso, Iglesias insistió en que Huerta tiene que abandonar su cargo o, de lo contrario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le tiene queporque "España no se puede permitir" que el nuevo Ejecutivo "tenga ministros reprobados como los tenía" el de Mariano Rajoy. "No vamos a alentar comportamientos que recuerdan a los del PP", aseveró.Huerta fue"por dejar de ingresar en el plazo establecido en la normativa de cada tributo la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación".Por su parte, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid,, considera que Huerta,y "zanjar el asunto" de su condena en 2017 por fraude fiscal.En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Espinar, que quiso ser "prudente" antes de "poner en tela de juicio la credibilidad de alguien" por "seguir un hashtag de Twitter", apuntó no obstante que,