Pablo Iglesias celebra la dimisión de Màxim Huerta, que atribuye a la presión de Podemos

Publicada el 13/06/2018 a las 19:29 Actualizada el 13/06/2018 a las 20:46

El Gobierno y el Presidente defendían esta mañana la continuidad de M. Huerta, pero España ya no es lo que era. Como hemos dicho esta mañana, la ciudadanía ya no tolera estas cosas. Felicito al Gobierno por saber escuchar y rectificar, pero sobre todo, felicidades a la gente — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 13 de junio de 2018

Hernando: "Huerta no debió aceptar nunca ese cargo"

Rivera vincula la decisión al hecho de que Sánchez haya llegado a la presidencia "improvisando"

En seis días le dimite un ministro a Sánchez. Llegar a la presidencia del Gobierno a cualquier precio e improvisando para evitar que voten los españoles fue una mala decisión, lo contrario que se necesitaba para dar estabilidad y generar confianza en el futuro. #MaximHuerta — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 13 de junio de 2018

Las primeras reacciones a la dimisión del hasta este miércoles ministro de Cultura y Deporte,, no se hicieron esperar. El secretario general de Podemos,, celebró este miércoles la decisión y felicitó al Gobierno de Pedro Sánchez por "saber escuchar" las peticiones de destitución que le hicieron desde la formación morada y desde la "ciudadanía". De hecho, Iglesias y los suyosque ejercieron.En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, el líder del partido morado señaló que "el Gobierno y el presidente defendían esta mañana la continuidad" de Màxim Huerta, tras hacerse pública su condena por fraude fiscal."Pero España ya no es lo que era. Como hemos dicho esta mañana,. Felicito al Gobierno por saber escuchar y rectificar, pero sobre todo, felicidades a la gente", remachó Iglesias.En esta misma línea, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso,, aseguró en una comparecencia en la Cámara Baja que su formación se alegra de que "la presión" que ejercieron a lo largo del día haya derivado en esa dimisión, que "tenía que ocurrir"."Al final se puede decir que", sentenció, tras señalar que un Gobierno que salió de una moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, "empapado por la corrupción", no podría tener "una sola mancha en materia de regeneración democrática".A su vez, el secretario de Organización de Podemos,, celebró que, "a pesar de las reticencias" iniciales que había mostrado el Gobierno de Sánchez, su petición de dimisión a Huerta haya "hecho efecto"."Del mismo modo que alabamos la decisión del Gobierno de acoger al Aquarius, hoy pedimos la dimisión de Màxim Huerta tras conocer que defraudó a Hacienda y dejamos la puerta abierta a una reprobación", recordó, en un mensaje que ha difundido en Twitter.Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso,, aseguró que Huertay, por tanto, "no debió aceptar nunca ese cargo", a tiempo que Sánchez "debía de haber intentado no tapar al señor Huerta durante todo el día", tanto "por coherencia de uno como por responsabilidad del otro".Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Almería, Hernando opinó que Huerta "debía haber leído la ley de altos cargos que habla de la honorabilidad de los miembros que acceden a este tipo de responsabilidades" antes de aceptar el cargo de ministro, si bien responsabilizó directamente de su nombramiento al líder del PSOE, quienEn esta línea, observó que "solo cuando Sánchez se ha acordado de lo que dijo a medios de comunicación en 2015 , cuando se comprometió a que jamás habría una persona en su Ejecutiva que hubiera realizado un fraude de este tipo, es cuando se le ha dejado caer". "Puede ser el primer ministro que se caiga de la parrilla, pero puede que no sea el último", añadió antes de apuntar que esta dimisión llega comode Sánchez."Yo sé que el señor Huerta va a pretender victimizarse", manifestó el dirigente conservador, quien reclamó al exresponsable de Cultura y Deporte que "no mienta más" al decir que "todo se debe a un cambio de criterio de Hacienda". "Eso es mentira", recalcó Hernando, quien ahondó en las existencia de dos sentencias en las que, según apuntó, Huerta habría creado unen "varios ejercicios fiscales". "No es que haya tenido un error en la declaración de la renta", apostilló.Así, reprochó a Sánchez haber tenido como miembro del Gobierno al, al que "no le ha dado tiempo a sentarse en el sillón" del Congreso, pese a que se le había pedido la comparecencia, y del que espera que devuelva aquello que haya podido percibir por el cargo. "Un ministro tiene que venir aprendido de casa y si no, no hay que aceptar el cargo e irse para su casa", dijo.Con esto, y tras la "esperpéntica" jornada, avanzó queen el Congreso para que dé explicaciones sobre este asunto al tiempo que se solicitará también que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, explique "cuál es su posición en relación a los defraudadores de Hacienda", toda vez que le reprochó que, al igual que la portavoz del PSOE, haya salido a "defender la teoría y la tesis" de Huerta.El líder de Ciudadanos,, vinculó en su cuenta oficial de Twitter la dimisión del ministro de Cultura y Deportes Màxim Huerta al hecho de que Pedro Sánchez haya llegado a la presidencia "improvisando"."En seis días le dimite un ministro a Sánchez.para evitar que voten los españoles fue una mala decisión, lo contrario que se necesitaba para dar estabilidad y generar confianza en el futuro", afirmó en su cuenta nada más conocerse la renuncia del ministro.Al mensaje de Rivera reaccionó el alcalde de Valladolid, el socialista, acusándole de querer "llegar a presidente a cualquier precio". "Lo grave es que en más de 700 días no dimitió ningún ministro de los golfos que tú apoyabas", espetó.