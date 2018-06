El Supremo declara nulo el cese de profesores interinos contratados todo curso escolar sin pagarles julio y agosto

Publicada el 13/06/2018 a las 15:39 Actualizada el 13/06/2018 a las 15:54

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considerael cese el 30 de junio de los profesores interinos de centros no universitarios que son contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar, sin pagarles los meses de julio y agosto, al considerar que dicha práctica supone unarecogida en la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/707CE, según informó Europa Press.El tribunal estima el recurso de casación planteado por la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR), junto aque se encontraban en esta situación, contra la sentencia del TSJ de Murcia que, a su vez, consideró ajustado a derecho el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, de 24 de febrero de 2012, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha Comunidad.En su recurso alegaban que la sentencia recurrida establecía una, puesto que ante un mismo trabajo –curso escolar– unos no cobran las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto, pero otros sí, según informaron fuentes del TS en un comunicado.Para el tribunal, la relación laboral entre el funcionario docente interino y la Administración educativa ", a diferencia de lo que ocurre para el funcionario de carrera, cuando aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades que son propias de ese concreto puesto de trabajo para que el funcionario interino fue nombrado".Estas actividades, según el tribunal, "no son sólo las de estricto carácter lectivo, sino tambiénde curso escolar y que, además, contribuyen a la mejor preparación del profesorado y a la mejor o más eficaz prestación del servicio educativo, como pueden ser las de análisis del curso, elaboración de la memoria escolar o programación del curso siguiente, con las consiguientes reuniones del profesorado, de todo lo cualque fue nombrado para aquella situación"."Esas consecuencias nada deseables para la preparación del profesorado y para la más eficaz prestación del servicio educativo, se agravarían sobremanera si fuera cierta aquella práctica de la Administración educativa de acudir de nuevo en el siguiente curso escolar al nombramiento de funcionarios docentes interinos nombrados en el curso anterior y que fueron", concluye la Sala.En relación con la práctica administrativa, el tribunal considera oportuno indicar lo que califican los recurrentes en su demanda comola de "contratar a un trabajador para que realice sus funciones mientras la empresa está abierta y, cuando ésta cierra en verano, despedirle y volverle a contratar en septiembre para no pagarle las retribuciones ubicadas en el periodo vacacional".Al mismo tiempo, señala algunos de los perjuicios que suponen para los afectados como laa la Seguridad Social y las consecuencias derivadas de ellas.La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, explica que la desigualdad de trato en este procesoy añade que las consideraciones de índole presupuestaria no justifican la aplicación de una normativa nacional que conduce a una diferencia de trato en detrimento de los trabajadores con contrato de duración determinada.La Sala destaca que el Acuerdo Marco, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del empleador para el que trabajan. Y que, por tanto, las disposiciones contenidas en dicho acuerdo se aplican a los contratos y relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del sector público.El tribunal precisa que su decisión afecta a estos profesores que se encuentran en la situación descrita pero no a los que son nombrados cuando el curso escolar ya ha avanzado por periodos inferiores a la duración de éste, denotando por ello unaLa sentencia recoge la reiterada y uniforme doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que vino interpretando la Cláusula 4 del Acuerdo Marco por lo que la Sala entiende que no procede plantear una cuestión prejudicial al concluir que esa doctrina del TJUE es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable y "conduce de modo inevitable a la conclusión que alcanzamos en esta sentencia".Como consecuencia de ello,de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 24 de febrero de 2012, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha Comunidad.El apartado 1 decía que se suspende el apartado sexto, "derechos retributivos", del Acuerdo para la provisión de puestos de trabajo de los cuerpos docentes no universitarios, en régimen de interinidad en centros dependientes de dicha comunidad, publicado por Resolución de 6 de mayo de la Consejería de Hacienda.El apartado 2 establecía que la duración del nombramiento del personal docente interinoque dieron lugar a su nombramiento y se mantendrá mientras persistan las razones de urgencia o necesidad que lo justificaron, cesando, como máximo el 30 de junio de cada año, por lo que en esa fecha se extinguirán los contratos vigentes del personal docente interino.