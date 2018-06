Alonso dice que el PP necesita "una renovación muy profunda" y cree que Santamaría "puede encarnarla"

Publicada el 14/06/2018 a las 12:18 Actualizada el 14/06/2018 a las 13:32

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso , ha asegurado que el PP necesita "una" y, pese a que no ha querido pronunciarse sobre los posibles candidatos que se barajan, se ha mostrado convencido de que Soraya Sáenz de Santamaría puede "encarnarla" aunque provenga del Gobierno Rajoy.En una entrevista concedida a Radio Euskadi, y preguntado por los aspirantes a sustituir al actual presidente del PP, Mariano Rajoy, —el líder de los populares vascos se ha mostrado "muy respetuoso" ante las decisiones que "estas personas que pueden optar a esa responsabilidad vayan a tomar y cuándo lo quieran o no anunciar"."Yo sí creo que el PP necesita una renovación muy profunda y esto no es", ha asegurado. Preguntado por si un integrante del anterior, puede encarnar la renovación, en alusión a Soraya Saénz de Santamaría Alonso ha asegurado que "absolutamente"."¿Que si Soraya puede significar renovación? Pues claro que significa renovación. Pero, de manera clara. Lo que hay que hacer esy volver a recuperar nuestro espacio", ha señalado.