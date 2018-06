Orgullo Crítico exige la cancelación del concierto de la cantante israelí Netta durante las fiestas del Orgullo en Madrid

infoLibre

Netta Barzilai, la cantante israelí ganadora de Eurovisión 2018, será la principal y más polémica estrella de las fiestas del Orgullo LGTBI en Madrid. Netta actuará en el Teatro Barceló el próximo 6 de julio para dar el pistolezato de salida a la programación que Tanga Party ha preparado para la semana de festividad. "Si creíais que el año pasado no podríamos superarnos con la que liamos durante el Pride... ¡estabas equivocado! La inconfundible ganadora de Eurovisión 2018 nos hará bailar con su himno Toy", anunciaba la empresa en sus redes sociales. El anuncio, sin embargo,, que no sólo han rechazado la actuación, sino que ademán han pedido que se cancele.La organización Orgullo Crítico publicó este jueves un comunicado en el que rechaza la participación de la artista, denuncia la invitación de Tanga Party y llama a no asistir al concierto. La semana del Orgullo LGTBI en Madrid, asegura la plataforma, "se apropia" de la lucha del colectivo "para, convirtiendo una movilización social en un destino turístico de fiesta y consumo". El objetivo, denuncian, no es más que crear "una imagen progresista, moderna y tolerante" únicamente para lograr "fines electorales, económicos o, como es el caso, ocultar las políticas del Estado de Israel hacie el pueblo palestino".En este sentido, la actuación de Netta "sirve de cortina de humo para desviar el foco de atención de la opinión pública, sacando todo aquello que cuestione lasdel debate social". La plataforma recuerda que tan sólo dos días después de la victoria de la representante israelí en el festival, "el Estado de Israel asesinó a 62 manifestantes del pueblo palestino e hirió a más de dos mil". Sin embargo, critica, la atención internacional "se centró en la participación de Israel en el festival con una canción que denuncia el bullying y en el triunfo de su representante".Por estos motivos, Netta es "unque sirve para difundir una imagen progresista y gayfriendly que no se corresponde con la realidad del país". De hecho, denuncia Orgullo Crítico, dicha promoción se produce mientras "se deja de lado a las víctimas, enmarcadas en la represión" y mientras las personas "disidentes de sexo, género o cuerpo en el territorio palestino" siguen sufriendo un acoso que se incrementa "si se niegan a colaborar con el Ejército israelí".Las políticas israelís, agregan los autores del comunicado, "están plagadas por". Para la plataforma, no "existe una diferencia entre estas opresiones sistémicas" de modo que se posiciona "en contra de la limpieza étnica –mal llamada conflicto– que el Estado de Israel lleva siete décadas ejerciendo sobre Palestina" y apuesta por "la interseccionalidad de las luchas sociales" y por una liberación transversal.Finalmente, Orgullo Crítico llama a no asistir al concierto, "un evento propagandístico que pretende" y exige a la organización y a las instituciones públicas "cancelar la actuación y evitar ser cómplices de la instrumentalización" de la lucha LGTBI. Otras organizaciones, como Orgullo Vallekano, se han expresado en los mismos términos. "Nos oponemos tajantemente a esta clara acción de pinkwashing ", es decir, "lavado de imagen de un país genocida usando una teórica aceptación de los derechos LGTBIQ+". La plataforma responsabiliza de ello tanto a Madrid Orgullo (MADO) como a "algunas erróneas políticas del Ayuntamiento de Madrid que soportan y animan este tipo de eventos". En la semana del Orgullo, rematan, "no puede tener cabida ninguna actuación que anime o contribuya a enmascarar políticas racistas".