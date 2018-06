Elorza (PSOE) dice que ”hay que abordar a corto plazo" el acercamiento de presos de ETA

Publicada el 15/06/2018 a las 10:06 Actualizada el 15/06/2018 a las 11:07

Màxim Huerta

El diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados, Odón Elorza, ha señalado que el acercamiento de presos de ETA una vez desaparecida la organización terrorista es una cuestión que está "sobre la mesa pendiente que hay que abordar a corto plazo" y ha apostado por dar "los pasos ahora,".En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Elorza ha asegurado, además, quecon los presupuestos elaborados por el PP ya que "la alternativa es prorrogar los de 2017 que son bastante peores".Tras recordar su apoyo al ahora presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, durante "la batalla de las primarias" del PSOE, ha incidido en que "aquella aventura la iniciamos unos pocos, casi tres personas, cuyo número fue incrementándose" posteriormente."Aquello es historia y estamos ahora con una responsabilidad que no imaginábamos que se iba a producir y menos de esta manera. Adaptándonos pero sabiendo que no podemos fallar a la gente", ha indicado, para añadir que fue la sentencia sobre el caso Gürtel lo que colocó al Ejecutivo central del PP "en una situación insostenible".En este sentido, ha criticado que, tras la llegada de los socialistas al poder, Ciudadanos y el Partido Popular están generando "crispación y haciendo una oposición radical"."Nosotros tenemos que dialogar, tratar de concertar soluciones, llegar a pactos para que determinadas leyes por fin se puedan tramitar en el Parlamento. Ahora hay que darles salida sin atropellarse", ha argumentado.No obstante, ha advertido de que, en el mejor de los casos," que se suma a una "aritmética parlamentaria muy compleja en la que conseguir votos progresistas y de izquierdas para lograr cambios legislativos costará tiempo". "Esto es una partida de ajedrez", ha valorado.Tras afirmar que ningún partido político "regala nada", ha sostenido que"porque para algunos era una moción contra Rajoy, no a favor de Sánchez, pero coincidieron intereses para aprobarla y lograr que el responsable político de la corrupción fuera expulsado de La Moncloa"."A partir de ahí, la posición de cada grupo político variará en función de la disposición a negociar del Gobierno, que va a ser total, y de la materia de que se trate", ha expresado.Cuestionado por la dimisión del ya ex-ministro de Cultura Màxim Huerta, tras descubrirsede más de 200.000 euros, Elorza ha considerado que al Ejecutivo socialista se le exige "un grado de transparencia y moral de diez sobre diez"."La oposición, toda ella, la de antes que nos apoyó y la nueva, pero vieja de planteamientos, se conjuga para sery pedir cuentas en todo momento. A veces puede tener base de razón y otras pueden ser noticias falsas", ha denunciado.Pese a todo, en el caso de Huerta ha reconocido que "había base" para la dimisión y era una "no sobre la legalidad de la acción pero sí sobre su carácter moral"."Había una base y se tomó una decisión rápida quey que convenía conforme a unos parámetros morales y éticos.y conforme a la coherencia a la que estamos obligados", ha expresado.Preguntado por si con anterioridad al nombramiento de un ministro no se le interroga por su pasado, Elorza ha indicado que tiene entendido que "la pregunta se debió formular a quienes estaban en la cabeza de Pedro Sánchez para ser nombrados ministros, pero alguna información no se debió aportar con la suficiente transparencia y por tanto salió un asunto viejo con resoluciones más recientes", ha añadido.En este contexto, ha defendido que el nombramiento de los ministros "no fue fruto de la improvisación", y ha manifestado que algunas de las personas nombradas se encontraban ya "en el entorno" de Pedro Sánchez.Por lo que respecta al nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como ministro de Interior ha valorado que cuenta con una" y ha considerado que puede ser un ministro que "puede sorprender" por decisiones que nos parezcan "tremendamente positivas" a partir de ahora.que existe siempre cuando hay un gobierno de izquierdas por las cuestiones sociológicas de la configuración del Ministerio, de quiénes trabajan ahí, de su mentalidad...", ha advertido.En esta línea, y cuestionado por un posiblea cárceles del País Vasco, Elorza ha reconocido que "ojalá" se produzca por ser una cuestión que" y "debe darse ya un cambio en la estrategia político-penitenciaria una vez que ha desaparecido ETA desde todo punto de vista"."La cuestión debe plantearse desde una mesa de negociación de Gobierno español, vasco, mesa del pacto antiterrorista, diálogo y explicación con las asociaciones de víctimas. Es algo que podía haberse iniciado antes y que ya tenía en la cabeza el equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba cuando se abordaron las elecciones de 2011 pero que luego no pudo desarrollarse y a estas hemos llegado", ha lamentado.A su juicio," para "dar una solución razonable en el tiempo". "Hay que dar los pasos ahora, especialmente con prudencia, inteligencia, hablándolo, pero es una cuestión pendiente sobre la mesa que hay que abordar a corto plazo", ha añadido.Por otra parte, ha afirmado que al PSOE no se le va a hacer incómodo gobernar con los presupuestos elaborados por el PP ya que "la alternativa es quedarse sin presupuestos, tramitar algo que es imposible sin los votos del PNV, y prorrogar los de 2017 que son bastante peores".Por último, respecto a la posible retirada de la condecoración concedida en 1977 al ex-policía Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, Elorza ha reconocido que lo está "deseando y suspiro por ello", ya que son "cosas que pueden parecer menores" pero que".