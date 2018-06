Publicada el 15/06/2018 a las 18:30 Actualizada el 15/06/2018 a las 20:37

El papel de los dos procesos de primarias

Podemos da pasos para resolver el cisma abierto entre la dirección estatal de la formación y su rama andaluza, comandada por la anticapitalista Teresa Rodríguez. La reunión que mantuvo este viernes la dirigente andaluza con el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, sirvió para acercar unas posiciones que hasta ahora estaban muy alejadas tras el acuerdo alcanzado por Rodríguez con IU para celebrar primarias conjuntas para escoger las listas de las próximas elecciones autonómicas. Ambas partes afirman que el encuentro ha servido para rebajar la tensión, si bienRodríguez y Echenique se reunieron en Madrid horas antes del encuentro que mantuvo el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, su máximo órgano entre congresos. La tensión entre la dirección central y la andaluza es máxima desde que, hace unas semanas, Rodríguez anunciara su acuerdo con IU para celebrar, al amparo de una plataforma llamada Adelante Andalucía, elecciones primarias conjuntas con la federación liderada por Antonio Maíllo.porque la plataforma no incluía la marca Podemos en su nombre, y se mostró temerosa, además, de que la necesidad de registrarse en este nuevo espacio para votar en las futuras primarias supusiera la creación de un nuevo censo que, a medio plazo, pudiera servir para que Rodríguez consumara una escisión en Podemos Andalucía.La reunión de este viernes, por tanto, tenía como objetivo rebajar la incertidumbre. Y fuentes próximas tanto a Rodríguez como a Echenique señalan que, en parte, se ha cumplido ese objetivo, aunque las diferencias no se han solventado por completo y ambos dirigentes. "A veces la Sierra Morena parece como el Himalaya, pero una vez que uno la cruza y viene aquí a hablar con los compañeros, todo va mucho mejor", bromeó la propia secretaria general andaluza en declaraciones a los medios.En esas declaraciones, Rodríguez también confirmó que el nombre de Podemos sí estará presente en la candidatura para las autonómicas, y sostuvo que su plataforma Adelante Andalucía no es un censo para crear un nuevo partido, sino "una plataforma de apoyo" para que, además de Podemos e IU, se incorpore a la confluencia "gente que no es de estas dos organizaciones"., Izquierda Unida va a estar en el nombre de la candidatura en Andalucía y Andalucía va a estar en el nombre de la candidatura en Andalucía", aseguró Rodríguez.Por su parte, fuentes próximas a Iglesias celebraron que se haya producido la reunión y haya comenzado a haber "algo de transparencia", pero rebajan el optimismo y aseguran que "no hay nada confirmado todavía" y. El entorno de Echenique es algo más optimista: "La reunión ha ido bien, se ha dado información que hasta ahora no se tenía", pero eso no significa que aún no queden importantes cabos sueltos, admiten fuentes próximas al secretario de Organización.A Echenique, según estas fuentes, le habrían tranquilizado las explicaciones ofrecidas por Rodríguez en lo relativo a la creación de la plataforma Adelante Andalucía, que según insiste la dirigente andaluza no tiene como objetivo ser el germen de un nuevo partido. Rodríguez, asimismo, ha prometido públicamente que el nombre de Podemos estará presente en la candidatura de las próximas elecciones autonómicas andaluzas, aunque no ha aclarado ni en qué formato ni en qué posición. Y, según el entorno de Echenique, esta falta de explicaciones, ya que lo votado por las bases de Podemos es que la marca del partido tenga un lugar preeminente en el nombre de la candidatura.El tercer problema,: la dirección estatal de Podemos sigue sin ver claro qué método se utilizará para elaborar las listas para estas elecciones. Rodriguez ha afirmado públicamente que Podemos Andalucía celebrará sus propias primarias y, posteriormente, convocará un segundo proceso de elección de candidatos junto a IU. Pero la dirección de Iglesias exige saber qué papel jugarán estas segundas primarias a la hora de definir las candidaturas que finalmente se presentarán a los comicios autonómicos.: si luego se celebran unas segundas, ¿se puede cambiar el orden de los candidatos? ¿Se ponen en común nuestras primarias con las que celebre IU y se ratifican con una votación?", se preguntan fuentes próximas a Echenique, que aseguran que Rodríguez ha dejado "bastante abierta" esta incógnita y sostienen que éste es el principal "escollo" que queda por aclarar para dar la crisis por resuelta.Así las cosas, Echenique y Rodríguez han acordado, si bien las fuentes consultadas rechazan ofrecer información sobre los tiempos que se manejan para resolver el conflicto. El acuerdo estatal suscrito por Podemos e IU para concurrir conjuntamente a las próximas elecciones municipales y autonómicas establece que los procesos de primarias deben celebrarse antes de final de año. Pero en Podemos, la posibilidad de que la presidenta andaluza Susana Díaz decida un adelanto electoral está muy presente, por lo que a ambas direcciones -estatal y autonómica- les urge cerrar el cisma.