El responsable de Relaciones Internacionales del PP anuncia su candidatura a presidir el partido

Publicada el 16/06/2018 a las 15:20 Actualizada el 16/06/2018 a las 16:16

He tomado la decisión de presentarme a las #PPrimarias del @PPopular — José Ramón Gª-Hdez (@JoseRa_Ghdez) 16 de junio de 2018

Los pasos siguientes

, secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular , anunció este sábado que presentará su candidatura al XIX Congreso Nacional de su partido, una cita de carácter extraordinaria para buscar un sucesor a Mariano Rajoy. La cita tendrá lugar en Madrid los días 20 y 21 de julio.Con este gesto, anunciado a través de su perfil de la red social Twitter, el también diputado por Ávila y portavoz de Exteriores del Grupo Parlamentario Popular, se convierte en el primer dirigente conservador que da el paso de forma firme. Reclama un rearme de principios y valores.Hasta la fecha, el ex ministro de Exteriores,ha admitido estar recogiendo avales y el expresidente de Baleares José Ramón Bauzá no ha tomado todavía una decisión de forma definitiva.A día de hoy, ninguno de los dos candidatos con más posibilidades de hacerse con las riendas del partido se ha pronunciado. La exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría,de confianza para que dé el paso. Y el presidente de la Xunta de Galicia,despista a sus compañeros al señalar que lo que más le pesaría en su decisión es su responsabilidad como líder autonómico.Mientras, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, también guarda silencio. La idea más extendida en el partido es que no se presentará si Feijóo planta cara a Santamaría.La rivalidad entre ambas no es ningún secreto.Dar el primer paso es sencillo y está al alcance del grueso de los afiliados del PP. Sólo se requieren 100 avales.El plazo de presentación de precandidaturas queda abierto desde el 18 de junio a las 12:00 horas hasta las 14.00 horas del 20 de junio. La Comisión Organizadora proclamará a los precandidatos presentados el día 22 de junio, y convocará la campaña electoral interna desde las 10.00 horas del día siguiente, 23 de junio, hasta las 24 horas del 4 de julio. Esto, en el supuestoLos afiliados podrán inscribirse para participar en la elección del presidente del PP desde este mismo lunes hasta las 14.00 el 25 de junio y para participar como compromisario en el Congreso hasta el 29 de junio a la misma hora. Todas las asambleas se celebrarán el jueves 5 de julio, desde las 09:30 hasta las 20:30 horas. En estas asambleas se votará en dos urnas."Si alguno de los precandidatos obtuviese más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones será proclamado ante el Congreso como candidato único a la presidencia del partido", figura en los estatutos.