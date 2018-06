Los rectores reclaman más autonomía y financiación a Pedro Duque

Publicada el 16/06/2018 a las 12:45 Actualizada el 16/06/2018 a las 12:46

La investigación puesta en valor

"Verdadera autonomía"

El ministro de Ciencia, Investigación y Universidades, Pedro Duque y ha incluido en su agenda visitas a la de Salamanca, que celebra este año su octavo centenario, y a la de Málaga para los próximos días. También ha contactado con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para organizar un primer encuentro con los rectores, que reclamarán al ministro más autonomía y financiación entre otras demandas, informa Europa Press.La primera universidad que visitará Duque será la más antigua de España. El próximo miércoles 20 de junio acudirá a Salamanca para reunirse con el rector de la universidad, Ricardo Rivero, y con investigadores y profesores. Además, ya tiene programada otra visita a la Universidad de Málaga, según ha informado el Ministerio, dondeMientras tanto, el ministro ya ha contactado con la CRUE para buscar fecha al primer encuentro con esta asociación, que integran 50 universidades públicas y 26 privadas.como el documento que presentarán a Duque para que conozca las demandas actuales de la universidad española.En este documento, la CRUE critica que las universidadesni se encuentran "en las prioridades políticas del país", por lo que reclama que esa estrategia se apoye "más en el conocimiento y la innovación", lo que conllevaría "definir mejor el compromiso público en educación superior e investigación". Una demanda que podría encontrar sintonía con el nuevo ministro, que tras asumir el cargo ha reiterado su intención de aumentar la inversión en ciencia e investigación.Rectores consultados por Europa Press aplauden la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de trasladar Universidadesque ha asumido Duque, que según fuentes de su entorno "tiene mucho interés en conocer in situ la situación de la universidad".Su nombramiento ha generado expectativas en el ámbito universitario. "y sabe que cualquier misión que se pueda plantear en ciencia requiere financiación y mirada a medio y largo plazo", afirma en declaraciones a Europa Press la rectora de la Universidad del País Vasco, Nekane Balluerka, que califica de "muy positiva" la incorporación de Universidades el nuevo Ministerio de Ciencia "porque significa que contempla la universidad no solo como un lugar donde se imparte formación, sino un lugar que genera conocimiento".Para Balluerka, autonomía y financiación son las prioridades que debe atender Duque. "y para ser competitiva a nivel global necesita financiación suficiente y, sobre todo, flexibilidad en el manejo de esa financiación, todo ello con la necesaria transparencia", defiende la rectora de la Universidad del País Vasco.Desde la Universidad Autónoma de Barcelona, su rectora, Margarita Arboix, hace suyo el reclamo de autonomía, que es una "demanda compartidísima", asegura a Europa Press, y propone que se consagre en una nueva Ley de Universidades. "para que cada una pueda elaborar su perfil, y deberíamos tener una ley que no fuera intervencionista", apunta Arboix, que también repara en la necesidad de financiación., admite riendo la rectora de la Autónoma de Barcelona, que confía en la "sensibilidad" de Duque para que las peticiones de la universidad sean atendidas. "Me parece un gran acierto que nos hayan dado rango de Ministerio y que se ponga la ciencia como elemento fundamental, pero ahora falta que podamos desarrollarlo bien", apostilla.El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, es uno de los que ha quedado emplazado por Duque a verse "tranquilamente" para tratar asuntos como "la verdadera autonomía universitaria", una reivindicación que suscribe el rector madrileño. En su opinión, la inclusión de Universidades en el mismo Ministerio que Cienciade los departamentos universitarios con efectos perniciosos para todos y esperamos que ahora esto se corrija", explica Andradas a Europa Press, que enumera una larga lista de temas que abordaría en una reunión con Duque, como la eliminación de la tasa de reposición para las universidades , la revisión de las figuras de contratación del profesorado, la revisión del decreto Wert de tasas universitarias o desarrollar iniciativas en el ámbito posdoctoral para los jóvenes doctores españoles.