El Gobierno asegura que no ha tomado "ninguna decisión" sobre retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos

Publicada el 17/06/2018 a las 15:21 Actualizada el 17/06/2018 a las 15:22

La ministra de Industria, Comercio y Turismo,, ha asegurado este domingo que el Gobierno no ha tomado todavía "ninguna decisión" sobre la retirada de losdel dictadordel Valle de los Caídos . Informa Europa Press."No hay tomada ninguna decisión, a nivel de Gobierno no hay toma de ninguna decisión", ha señalado en declaraciones a los medios en Soto del Real (Madrid) al ser preguntada sobre la posible reforma de la Ley de Memoria Histórica.Así lo ha expresado la ministra después de que este sábado el secretario de Justicia del PSOE,, anunciara que el lunes propondrá a la ejecutiva federal socialista una nueva Ley de Memoria Histórica que recogería entre uno de sus puntos ladel dictador del Valle de los Caídos.Pese a no haber una decisión tomada con respecto a este asunto, según indica Maroto, la ministra recuerda que los socialistas han estadoy supone que la retirada de los restos "se determinará en función de la, o no, de que eso se pueda llevar a cabo". "Como socialistas hemos defendido que sea así,", opina.La ministra ha rehuido de hacer una valoración sobre la reforma de la actual legislación de Memoria Histórica porque este tema se llevará a la ejecutiva federal del PSOE. "No formo parte de la ejecutiva federal y no puedo adelantar nada que", ha manifestado Maroto, que supone que esta modificación "" a medida que se vaya conociendo.