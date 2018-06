Calvo afirma que el Gobierno cumplirá el acuerdo del Congreso que pidió sacar a Franco del Valle de los Caídos

Publicada el 18/06/2018 a las 12:50 Actualizada el 18/06/2018 a las 13:25

Única abstención de PP y ERC

Fosas y bancos de ADN

El Gobierno quiere dar cumplimiento al acuerdo del Congreso de los Diputados que pidió sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, dado que el dictador, sino que murió de manera natural a los 82 años.Así lo ha avanzado este lunes la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo , en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE que estudiará instar al Gobierno a hacer suya una proposición de ley presentada por los socialistas a finales del año pasado, y que el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy vetó porque estimaba que aumentaba el crédito presupuestario en más deLa vicepresidenta ha señalado que es intención del Gobierno impulsar una mejora de la actual Ley de Memoria Histórica "en los términos" en que el PSOE la propuso como grupo parlamentario. "Daremos cumplimiento a lo que el Congreso ya decidió que se hiciera", ha asegurado, refiriéndose a una proposición no de ley —es decir, no jurídicamente vinculante— aprobada en mayo de 2017 y que fue la base de la proposición de ley registrada posteriormente por el PSOE.Calvo ha señalado que el Gobierno "" los partidos para impulsar esta reforma de la Ley de Memoria Histórica, aunque ha insistido que, en este tema en concreto, ya hay un acuerdo de la Cámara Baja sobre lo que debería hacerse.El acuerdo al que se refiere la vicepresidenta data del 11 de mayo de 2017, cuando el Pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley del PSOE que instaba al Gobierno a ampliar la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas,Francisco Franco del Valle de los Caídos. La iniciativa salió adelante con la única abstención del PP y ERC.El Congreso también pidió convertir el Valle de los Caídos en un lugar para la cultura de la, que sirva para dignificar y reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Así, solicitó también exhumar el cadáver de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, paray trasladarlo a un lugar "no preeminente" del templo situado junto a El Escorial, dado que él, a diferencia de Franco, fue ejecutado en el inicio de la Guerra Civil.Otra de las propuestas que aprobó el Congreso fueo ayuda pública a cualquier organización o entidad quesu dictadura, el nazismo, la xenofobia o cualquier expresión vejatoria para las víctimas.Urgía también al Gobierno a crear una Comisión de la Verdad, como recomendó Naciones Unidas, para determinar ladurante la Guerra Civil y la dictadura, sobre todo las desapariciones forzadas.El Congreso también solicitódictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana y reclamó establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las del franquismo, así como fomentar incluir la memoria histórica en los contenidos educativos.Para revitalizar la Ley de Memoria, exigió reanudar las políticas públicas en esta materia con su correspondiente dotación económica, volver a expediry constatar, en su caso, la ilegitimidad de las sentencias emanadas de los tribunales ilegítimos del franquismo.También reclamó al Gobierno que asuma, en colaboración con el resto de administraciones y asociaciones, las actuaciones necesarias paraa sus ocupantes. En este punto, la Cámara defendió la creación urgente de Bancos de ADN, teniendo en cuenta la avanzada edad de los familiares de los desaparecidos.La, la apertura de todos los archivos institucionales con información sobre la represión y un censo de las infraestructuras y obras realizadas por los represaliados sometidos a trabajos forzados donde deben colocarse placas en su honor, también figuran en la iniciativa aprobada.Todos estos puntos fueron posteriormente incluidos en laregistró este año en el Congreso, y cuya tramitación paralizó el veto del Gobierno de Rajoy.