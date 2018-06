Casi la mitad de los migrantes del 'Aquarius' manifiestan su deseo de pedir asilo en Francia

Publicada el 18/06/2018 a las 12:36 Actualizada el 18/06/2018 a las 12:37

El presidente afrontará el asunto en "primera persona"

123 menores no acompañados

Casi la mitad de los migrantes del Aquarius llegados este domingo a València, país que se ofreció a acoger a parte de las personas que viajaban en la embarcación, según confirmó el Gobierno en un comunicado, que señala que todos ellos tienen autorizada una entrada extraordinaria a España por motivos humanitarios de 45 días, informó Europa Press."Casi la mitad van a querer ir a Francia, en las condiciones en que Francia aplique su propia su propia normativa, la normativa europea –añadió Carmen Calvo a su entrada a la sede de Ferraz donde se celebra Ejecutiva del partido–. Nos parece que es una situación bastante idónea,"."Es verdad que se ha abierto esta situación –agregó–. Como gobierno de España , estamos dispuestos a afrontarla y la va a afrontar el presiente en primera personade manera ya muy inminente".El Gobierno añade en su comunicado que la cuestión migratoria es responsabilidad de la Unión Europea y que tiene que hacer una revisión de su política respecto a los migrantes. Además, defiende una hacer lasy compatibles con los derechos humanos.En este sentido, el Ejecutivo asegura que el permiso de 45 días "no es excepcional" y está contemplado en la legislación. Fuentes del operativo consultadas por Europa Press señalaron que el procedimiento está recogido en el Código de Fronteras Schengen, la Ley de Extranjería y su reglamento de desarrollo. Las tres normas recogen que por razones excepcionales de carácter humanitario, interés nacional o compromiso internacional,. En este caso, los migrantes tendrán 45 días de autorización de estancia en España y, pasado ese plazo, cada migrante contará en el estatuto jurídico que le corresponda.La llegada del Aquarius fue atendida con unque, bajo la coordinación del Gobierno y la Generalitat Valenciana, llevaron a cabo la asistencia sanitaria y social, la identificación y el traslado de las 630 personas procedentes del barco. El dispositivo contó con un millar de trabajadores y voluntarios de Cruz Roja; cerca de 450 agentes de la Policía Nacional; un centenar de guardias civiles; 400 traductores; 70 traductores jurados y unas 150 personas del departamento autonómico de Sanidad. El operativo, en el que participaron ocho ministerios, fueEn las embarcaciones (Aquarius, Dattilo y Orione) viajaban, además de un bebé de pocos días. En total, viajaban 140 menores, de los cuales 123 no están acompañados. En cuanto a su procedencia, hay 26 nacionalidades distintas, aunque los más numerosos son los migrantes procedentes de Sudán, Nigeria, Eritrea y Sudán del Sur.Tal y como recuerda el Ejecutivo, las mujeres embarazadas y las mujeres con hijos fueron derivadas a un centro de acogida para mujeres de la Generalitat valenciana. Los menores no acompañados han sido trasladados a centros de menores gestionados por la Generalitat. Por su parte, todas las familias con menores fueron acogidas en un recurso de la Generalitat especializado en la atención de familias. A todas las familias se les realizará lapara confirmar los vínculos familiares.Por su parte, los hombres y mujeres que viajaban solos fueron derivados a undonde permanecerán de forma provisional. Por un lado, se dispuso un espacio en habitaciones compartidas para las 34 mujeres solas que viajaban a bordo de la flotilla. En este espacio, serán atendidas por un equipo multidisciplinar, especializado en la atención a mujeres migrantes.También recuerdan que la primera atención, por parte de los servicios de Sanidad Exterior, dependientes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la recibieron todos los pasajeros a bordo de las embarcaciones. Con posterioridad, fueronLa ministra de Sanidad, Carmen Montón, que junto con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos visitó el domingo el operativo de acogida en el puerto de València, trasladó su agradecimiento a los responsables de Sanidad Exterior y a los equipos de Cruz Roja, según concluye el Gobierno.