El fiscal habla de "crónica de una rebelión anunciada" y pide confirmar el procesamiento de investigados por el 'procés'

Publicada el 18/06/2018 a las 15:59 Actualizada el 18/06/2018 a las 18:49

Falta de competencia para investigar

Petición de nuevas diligencias pese a la "prisa" para concluir la instrucción

Rebelión o conspiración para cometerla

El fiscal Fidel Cadena solicitó este lunes a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo quepor el procés de independencia en Cataluña al considerar que su actuación puede calificarse, parafraseando a Gabriel García Márquez de ser la. Por ello pide que las conclusiones del instructor de la causa, Pablo Llarena, se confirmen "en todos sus términos", informó Europa Press.Así lo señalaron fuentes presentes en la vista de apelación celebrada este lunes ante los magistrados Miguel Colmenero Menéndez, Alberto Jorge Barreiro y Vicente Magro, que escucharon durante tres horas y media los argumentos de los recursos de un total de, además del defendido por la acusación popular ejercida por Vox.Durante la vista, el fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena se manifestó a favor de que la Sala confirme los procesamientos por losy afirmó que el proceso soberanista de Cataluña fue la "crónica de una rebelión anunciada", según informaron fuentes jurídicas presentes.Las defensas aludieron al nuevo momento político –sin concretar si se referían al cambio de Gobierno–, e incluso a que "el derecho penal también es negociación" para insistir en que tanto el procesamiento como las órdenes de prisión dictadas por Llarena. La alusión a la negociación de las cuestiones penales de este caso la realizó el abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y otros investigados de ERC Andreu Van den Eynde.Los abogados defensores de los 23 procesados insistieron durante su intervención ante la Sala en ladel Supremo para investigar este asunto toda vez que actualmente otros juzgados españoles también están haciéndolo, como es el de instrucción número 13 de Barcelona, y porque el hecho de que informes solicitados en ellos acaben en el Supremo les produceSiguen insistiendo, según las fuentes consultadas, en quealegada por las acusaciones para sustentar el delito de rebelión y que, muy al contrario, lo que existió el día del referéndum ilegal del 1 de octubre fue "represión policial" frente al "pacífico e incluso" comportamiento de los participantes en la consulta. Tambiénque justifique un procesamiento por malversación."Todas las defensas hemos reiterado tanto la falta de indicios racionales del delito de rebelión y del delito de malversación como elque se han dado en toda la tramitación de la instrucción y por el cual varias de las defensas hemos solicitado la nulidad de toda la instrucción y del propio auto de procesamiento", dijo el abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, a los medios de comunicación al término de la vista.Por su parte, el defensor del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull –los tres actualmente diputados del Parlament– ironizó sobre elpresentados a la Sala anteriormente, pues todos ellos fueron denegados. "Llevamos muchos meses haciendo recursos, haciendo peticiones que a nosotros nos parecen absolutamente legítimas y cargadas de sentido común y amparadas en derecho y no nos resuelven nada favorablemente", añadió el abogado Jordi Pina.Pina aprovechó para recordar que parece que el Tribunal Supremo tiene una "especie de prisa" para terminar con la instrucción, pero aún así el abogado pidió al juez instructor Pablo Llarena que continúe practicando varias diligencias relacionadas con el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre porque las considera necesarias para que se pueda celebrar unEl letrado, que no quiso dar más detalles de lo pedido, afirmó que, que también estuvo presente el día del registro de la sede económica catalana, por lo que recurrió esta decisión para que el magistrado le explique el motivo de su rechazo cuando sí aceptó otras testificales.El trámite realizado este lunes había sido señalado inicialmente para el pasado 6 de junio, pero se suspendió debido a un error en la tramitación con el escrito del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.Los magistrados revisaron los recursos presentados contra el auto del juez Llarena en el que confirmó los procesamientos de Puigdemont, del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; Jordi Sànchez; los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Clara Ponsatí (en Escocia), Lluís Puig (en Bélgica) de la secretaria general de ERC Marta Rovira y de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, todos ellos procesadosTambién apelaron los que exmiembros de la Mesa de la cámara parlamentaria Joan Josep Nuet y Anna Simó, acusados de desobediencia; los exconsellers Carles Mundó y Santi Vila, de desobediencia y malversación; así como Cuixart, al que se imputa inicialmente rebelión.Precisamente en este auto el magistrado instructor apuntó por primera vez a la posibilidad de que los hechos puedan ser calificados como, reafirmándose en que concurre el requisito de la violencia para imputar este delito. Asimismo, indicaba que en el "caso hipotético" de que no se acredite que esa violencia iba dirigida a conseguir la independencia de Cataluña se podría atribuir a los procesados el delito de sedición.La confirmación de esta resolución –en la que se procesó a un total de 22 investigados– supondría cumplir con los criterios establecidos por el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal paray evitar así que puedan ejercer cargos públicos. Además, este artículo exige que haya decretada una situación de prisión, que se da en el caso de los que están procesados por el delito de rebelión, incluidos los que se encuentran fugados de la Justicia española.La suspensión automática, que mantienen su acta como diputados en el Parlament. Por otro lado, Bassa, Ponsatí, Puig y Forcadell no podrían acceder en un futuro a ningún cargo público ni presentarse a unas listas electorales mientras se encuentren en la cárcel y la aplicación de este artículo se mantendría hasta que haya una sentencia, que de ser condenatoria supondría penas de inhabilitación.Si bien algunas de las defensas apuntaron queporque no se encuentran en una situación de privación de libertad como sí ocurre para los otros nueve que están en prisión preventiva.