Feijóo desvelará esta tarde si pugnará por relevar a Rajoy al frente del PP

Publicada el 18/06/2018 a las 15:35 Actualizada el 18/06/2018 a las 15:36

Candidaturas

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a su junta directiva a las 20.00 horas de esta tarde para desvelar su futuro político y aclarar si, tras el proceso de reflexión que él mismo dijo que se tomaba,en el congreso del PP del 20 y 21 de julio u opta por seguir siendo el único presidente popular que gobierna una comunidad autónoma con mayoría absoluta, según confirmaron fuentes conservadoras a Europa Press.Durante el fin de semana y este lunes, Feijóo no se ha dejado ver en ningún acto público. La última vez que tuvo agenda institucional, el pasado viernes, solo deslizó que el fin de semana sería para pensar y no dio más pinceladas de por donde iría su decisión, mientras que las primeras candidaturas para el congreso se han ido conociendo a lo largo de esta jornada de lunes.A sus 56 años de edad, tras haber sido padre hace poco más de un año, y después de haber logrado en 2016 la, Feijóo aclarará en esa comparecencia si decide dar el salto a la política nacional en un momento complicado para el PP o si opta por agotar la legislatura en Galicia hasta 2020, compromiso que hasta hace unas semana expresaba continuamente y que despareció de sus últimas intervenciones públicas.Eso sí, preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gobierno el pasado jueves, Feijóo enfatizó que lo que "más pesa" en su decisión es suPreviamente, a la salida de la junta directiva del PP nacional el pasado lunes 11, había afirmado que adoptaría, dada su "doble condición" de militante del PP y mandatario autonómico.Por el momento, han anunciado su intención de competir por liderar el PP el vicesecretario de Comunicación del PP,; el secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP,; el exministro de Asuntos Exteriores; y el expresidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana,Cada candidatura debe contar con al menos 100 avales de afiliados, según recogen los estatutos del partido. Aquellos que quieran dar un paso adelante dispondrán hasta el miércoles 20 de junio a las 14.00 horas para presentar las firmas.Precisamente, el próximo miércoles hay sesión de control en el Parlamento gallego , y en la anterior, la del 6 de junio, ante la presión de la oposición para que aclarase su futuro político, el propio Feijóo había emplazado a sus rivales en el hemiciclo al 20 de junio. "El 20 de junio voy a estar aquí, si me quiere preguntar algo más", llegó a trasladar en esa ocasión a los portavoces de la oposición.Desde que Mariano Rajoy anunció su retirada, el líder del PPdeG, conocido por medir sus tiempos y adoptar sus decisiones de forma hermética, o como mucho con el conocimiento de un muy estrecho grupo de colaboradores,Eso sí, el 8 de junio, en un acto en Ourense con estudiantes recién graduados de Turismo y Administración y Dirección de Empresas (ADE) confesó: "No os penséis que los que ya hemos cumplido 50 años no tenemos dudas y desesperanzas. Todo el mundo tiene dudas y miedo a escoger. Tened confianza en vuestras posibilidades y en vuestra formación".