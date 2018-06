La directiva europea sobre derechos de autor preocupa a las organizaciones de defensa de la libertad de expresión

Publicada el 18/06/2018 a las 22:21 Actualizada el 18/06/2018 a las 22:39

¿Qué está relamente detrás de la directiva de UE que “prohibiría los memes” – y cómo pararla antes del 20 de junio? https://t.co/tZ7Q2z6t1C #SaveYourInternet pic.twitter.com/lMm6rsSy6k — Julia Reda (@Senficon) 15 de junio de 2018

Este miércoles, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) votará la propuesta de Directiva de derechos . Distintas organizaciones denuncian que, si sale adelante,, ya que su artículo 13 establece que sean las empresas quienes supervisen todo lo que los usuarios comparten y queLa directiva europea de derechos de autor se promulgó en 2001, por lo que se encuentra. Gracias en gran parte al trabajo de la eurodiputada del Partido Pirata Julia Reda , en julio de 2015 se presentaron diferentes ideas para adaptarla, pero fueron descartadas para acabar presentando en octubre de 2016 una “propuesta legislativa que se centró”, critica la Electronic Frontier Foundation (), una organización estadounidense dedicada a defender la libertad de expresión en el contexto de la era digital.En concreto, el artículo 13 de esta propuesta establece que "los proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten al público acceso a grandes cantidades de obras subidas por sus usuarios deben tomar las medidas necesarias para asegurar el corrector funcionamiento de los acuerdos firmados con los titulares de derechos para el uso […] o para impedir que estén disponibles en sus servicios […]”.Es decir, si se aprueba, YouTube, Facebook y otras empresas aplicarán nuevos algoritmos que controlen que lo que publican sus usuarios no viola ningún copyright. “–y lo que se puede compartir contigo–. Todo será filtrado, del tipo que sea”, denuncia Civil Liberties Union for Europe ( Liberties ). Desde la organización también señalan que es probable que las empresas “pequen de cautas” por no arriesgarse a una multa, por lo que los bots serán “tan estrictos que será imposible subir cualquier cosa a una plataforma si existe la más mínima posibilidad de infringir los derechos de autor”. Además, señalan que también se vulnera la privacidad del usuario al estar sus publicacionesExplican que, en la práctica, el artículo 13 se traduce en que, por ejemplo, no se podrán subir vídeos grabados en un concierto porque de fondo se escucharía música sujeta a derechos de autor o compartir memes que utilicen el fotograma de una película. Este último ejemplo también lo usa la eurodiputada del Partido Pirata para denunciar la propuesta.“En el Parlamento Europeo, más y más gente se está dando cuenta de los planes inminentes para crear máquinas de censura”, denuncia Reda en su artículo. También informa de que “ahora mismo parece que hay unaesto es, cuentan conEs por eso que, a través de la campaña #SaveYourInternet , se está movilizando a la ciudadanía para que se pongan en contacto con los europarlamentarios para mostrar su disconformidad con la propuesta y así frenar su aprobación. Liberties, junto a otras 57 organizaciones de derechos humanos y digitales –entre las que se encuentra Rights International Spain– remitieron una carta abierta a los miembros del Europarlamento para pedir la retirada del artículo 13 y “un grupo de arquitectos y pioneros originales de Internet y sus sucesores” –incluido, padre del World Wide Web o el cofundador de Wikimedia Jimmy Wales– enviaron una misiva similar directamente al presidente de la institución, Antonio Tajani, en el que muestras su preocupación por lo que consideran “unapara el futuro de la red global”.