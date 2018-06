Podemos y el PSOE establecen una mesa de negociación estable en el Congreso

Publicada el 18/06/2018 a las 13:08 Actualizada el 18/06/2018 a las 13:29

La mejora de las relaciones entre Podemos y el PSOE que ha impulsado la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa comienza a tomar forma. Si este sábado Sánchez se reunió con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para negociar iniciativas legales que poder impulsar conjuntamente, este lunes la portavoz de la ejecutiva del partido morado, Noelia Vera, anunció queen el Congreso para consensuar propuestas que llevar a la cámara.En la rueda de prensa ofrecida tras la reunión de la ejecutiva de Podemos, Vera explicó que Sánchez e Iglesias acordaron "trabajar de forma conjunta" en iniciativas en las que las dos principales fuerzas de la izquierda puedan coincidir. ", solo la voluntad de acordar una hoja de ruta", apuntó la dirigente, que sin embargo sí señaló que los primeros trabajos de esa "mesa conjunta" PSOE-Podemos serán precisamente los de concretar "las medidas y el calendario con los que se va a trabajar".En la reunión que mantuvo el pasado viernes el Consejo Ciudadano de Podemos –su máximo órgano entre congresos–, Iglesias ofreció a Sánchez una lista de 20 propuestas para llevar a cabo en lo que resta de legislatura. Esa será la base de las posiciones de Podemos en esta mesa, en la que Vera explicó que la formación defenderá prioritariamente, derogar el llamado factor de sostenibilidad e igualar los permisos de maternidad y paternidad.La negociación más urgente, no obstante, es, que el Gobierno debe remitir al Congreso para su aprobación antes del 1 de julio. Tanto Vera como el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, mostraron la disposición de la formación morada a negociar con el PSOE una propuesta conjunta, pero advirtieron de que no aceptarán un proyecto que continúe la senda de los Presupuestos de 2018, elaborados por el PP. Podemos, como recordaron ambos portavoces, aboga por aumentar la inversión pública aunque eso implique reducir el déficit más lentamente.Por otra parte, el partido morado también criticó el que, a su juicio, ha sido un "trato de privilegio" hacia el ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en su entrada a prisión el domingo. "Es evidente que hay un trato de favor hacia la monarquía, porque no todo el mundo puede acceder a ser encarcelado en una prisión de mujeres como Urdangarin, los presos comunes, denunció Echenique, que planteó la necesidad de difundir los valores republicanos para combatir la "corrupción consustancial a la monarquía".