CCOO critica el "trato privilegiado" a Urdangarin negado por Interior al "habilitarle" un módulo de Brieva

Publicada el 19/06/2018 a las 17:21 Actualizada el 19/06/2018 a las 17:22

La representación de CCOO en Instituciones Penitenciarias criticó eldado a Iñaki Urdangarin , algo que negó este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al haberse "habilitado" al marido de la Infanta Cristina un módulo de la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) en el que no hay otros reclusos varones, informa Europa Press.Este sindicato recordó en un comunicado que la prisión de Brieva es una prisión de mujeres y quehasta la entrada de Urdangarin. "Si se habilita un módulo cerrado para un único interno, se trataría de un evidente trato de favor,por circunstancia penitenciaria alguna", añaden."El que un interno pueda modificar la organización y los servicios existentes en Instituciones Penitenciarias es unaque desde CCOO rechazamos, porque mientras se incumple la Ley Orgánica General Penitenciaria al no disponer de una celda por interno,, parece que se está pretendiendo, bajo confusos planteamientos de seguridad, habilitar todo un módulo para un solo recluso", explicó este sindicato.CCOO recuerda las movilizaciones de diferentes sindicatos en defensa del servicio público de prisiones y de la dignificación profesional de su personal. "Pero en modo alguno existe una crisis que permita hablar deque no se pueda solventar con la profesionalidad del personal de Prisiones", aseguran sobre Urdangarin."Lo que no es ni sindical ni moralmente aceptable es que, con unas plantillas que tienen más de 3.400 efectivos sin cubrir, a pesar de estar presupuestadas, con unos déficits que disparan las agresiones al personal penitenciario, entre otras carencias,asignando efectivos para el desarrollo de la actividad penitenciaria para un módulo con un solo recluso", concluye CCOO.Este martes el ministro Grande-Marlaska negó trato privilegiado por parte de Instituciones Penitenciarias. "La crítica es necesaria, pero tenemos que tener cautelas", señaló en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press. La pregunta fue si cualquier penado podría haber elegido el módulo para hombres de la cárcel de mujeres de Ávila. "Por supuesto que", contestó.Marlaska recordó que ahora Instituciones Penitenciarias tiene un plazo deidóneo para Urdangarin, que incluye determinar "cuál es el centro penitenciario que ofrece las condiciones" para que cumpla la condena por el caso Nóos y que puede ser Brieva u otro, dependiente de los criterios organizativos y de seguridad.También recordó Marlaska que Jaume Matas, condenado también en la misma causa, ingresó por su propia voluntad en la prisión madrileña de Aranjuez. "Hay que tener mucho cuidado enen las instituciones", señaló. Urdangarin optó por el mismo pabellón en el que cumplió condena el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán.