La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica entrega más de 230.000 firmas para ilegalizar la Fundación Franco

Publicada el 19/06/2018 a las 09:44 Actualizada el 19/06/2018 a las 12:42

Casi 500.000 firmas para hacer valer la memoria histórica fueron entregadas este martes en el Ministerio del Interior. Y fue de la mano de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y la periodista Cristina Fallarás, que acudieron a la sede de la institución a las 11.30 horas para presentar los apoyos recogidos en sendas peticiones. Por un lado, la asociación, de manos de Bonifacio Sánchez, llevó consigo las más deiniciada pory que pedía lade todas las asociaciones que hacen, a día de hoy, apología del franquismo, como la Fundación Franco . Por otro, la periodista entregó más deque secundan la, alias Billy el Niño , un conocido torturador de la dictadura.La acción no es nueva, pues ya en el pasado mes de noviembre , la ARMH entregó en el Congreso de los Diputados estas firmas y, además, se reunieron con representantes políticos. “Es incomprensible que un Estado democrático permita la creación de una fundación cuyos fines y objetivos son la apología de un dictador de una persona que viola derechos humanos y que quien gane dinero esa fundación está desgravando impuestos en su declaración de la renta. Es necesario que el Gobierno regule la ley de fundaciones y se impida que se incluyan como tales organizaciones que tienen por objetivo o vulnerar los derechos humanos o discriminar o ensalzar a personas que cometieron violaciones de derechos humanos”, afirman.Esta campaña se inició después de conocerse que la Fundación Franco recibió casi. Sus actividades, además, se basan en la "proyección del ideario" del dictador "sobre el futuro de la vida española", a "enaltecer la figura de Franco" y a "preservar su legado".Por su parte, la campaña promovida por Fallarás se inició después de que el exministro del Interiorafirmara en la Cámara Baja que no habían recibido ninguna petición oficial para retirar dicha condecoración. Lo dijo en una respuesta al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , que solicitó que Billy el Niño deje de percibir el incremento del 15% que obtiene en su pensión vitalicia, privilegio que tiene debido a la medalla al mérito policial que obtuvo en 1977. "No parece que haya justificación legal", contestó Zoido.