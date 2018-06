La comisión del Congreso que investiga la 'caja b' cita a Aznar para septiembre y luego ya decidirá sobre Rajoy

Publicada el 19/06/2018 a las 21:27 Actualizada el 19/06/2018 a las 21:28

La comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del PP citó para el próximo 18 de septiembre al ex presidente del Gobierno José María Aznar para queque presidió entre 1990 y 2004 y ya decidirá, que nunca irá antes que su predecesor, informa Europa Press.Inicialmente, los grupos habían barajado que la comparecencia de Aznar se fijase para la segunda semana de julio, lo que obligaría a pedir autorización para convocar a la comisión habida cuenta de que se trata de una efectos parlamentarios.Sin embargo, este martes la comisión se reunió a puerta cerrada para ordenar sus trabajos y decidió solicitar una prórroga de cuatro meses para. Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, al haber más margen para acoger la comparecencia de Aznar finalmente se optó por citarle el 18 de septiembre.El actual mandato de la comisión, que arrancó sus comparecencias hace casi un añocon la del extesorero Luis Bárcenas, finaliza el 12 de octubre, y pero aprobaron pedir la citada prórroga.Unidos Podemos intentó que se pidiera autorización para ampliarla hasta abril, pero finalmente se aprobó pedirla hasta febrero con los votos de PSOE, el grupo confederal, Ciudadanos, Bildu y Nueva Canarias, mientras que el PNV se abstuvo. El PP, queante el Tribunal Constitucional votó en contra de prórroga sobre la que, en cualquier caso,Además de programarla para el 18 de septiembre, los grupos acordaron que la comparecencia de Aznar, que fue impulsada por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos,, lo que implica que el expresidente podrá hablar sin límite de tiempo, mientras que los portavoces de los grupos contarán con 20 minutos para uno para interrogarle mediante elEsta será la segunda comparecencia del ex presidente del Gobierno ante una comisión de investigación. De hecho, su última intervención en un órgano parlamentario fue en noviembre de 2004 ante los comisionados que investigaban los atentados yihadistas que tuvieron lugarde aquel año.Los comisionados tendrán que decidir a partir de septiembre las siguientes comparecencias, entre ellas la del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy que, en principio,a dar explicaciones sobre las cuentas de su partido.Pero antes del paréntesis estival, la comisión escuchará a tres comparecientes que no pudieron acudir a la primera llamada del Congreso. En concreto, el presidente el Senado,, y el también senador y ex secretario general del PP, que excusaron su presencia el pasado martes por haber Pleno en la Cámara Alta, fueron convocados para el 26 de junio.Tanto Arenas como García Escudero aparecen como perceptores de sobresueldos en las anotaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas. García Escudero, recientemente nombrado presidente del PP de Madrid en sustitución de Cristina Cifuentes, admitió en sede judicialy también que el partido le hizo un préstamo para la obra que tuvo que hacer en su casa tras sufrir un atentado terrorista.Sin embargo, durante el juicio de la primera parte de la trama Gürtel , Arenas negó haber cobrado sobresueldos. El senador andaluz fue secretario general del PP entre 1999 y 2003, cuando Aznar era presidente del partido y también formó parte de sus gobiernos. Ahora es vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP.Al día siguiente, el 27 de junio, tendrá que dar explicaciones la ex ministra de Sanidad, quien había sido convocada en mayo pero no pudo acudir por una pequeña operación quirúrgica. Mato fue condenada por la Audiencia Nacional al pago depor beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel.