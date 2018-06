Publicada el 19/06/2018 a las 09:25 Actualizada el 19/06/2018 a las 11:49

Tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en menos de 48 horas. Dos por arma de fuego y una por estrangulamiento.El primer episodio se produjo en la tarde del sábado en(Granada), a las 13:30 horas, cuando el presunto autor del crimen, un hombre de 53 años de edad, disparó en dos ocasiones a su pareja en la puerta del domicilio de ella. Fuentes sanitarias informaron a Europa Press de que, de, resultó herida de gravedad como consecuencia de los impactos y finalmente falleció el domingo en la UCI del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Por su parte, el Instituto Armado señaló que el hombre, con varios hijos en común, no convivía actualmente en la misma residencia, y tampoco existían denuncias previas por violencia de género. La Guardia Civil precisó que el varón utilizó para acometer los hechos un revolver que tenía de forma ilegal, que ya ha sido intervenido por los agentes de la Benemérita.Representantes institucionales y vecinos de la comarca de los Montes Orientales de Granada se han acercado a acompañar al pueblo de Guadahortuna en el minuto de silencio que ha guardado en el mediodía de este lunes en memoria de Josefa, la última víctima de violencia machista en la provincia, la tercera en lo que va de año., consejera de Igualdad y Políticas Sociales, se ha desplazado al municipio y ha declarado el "rechazo" en nombre de la Junta a la violencia machista, pues la sociedad no puede "seguir soportando" agresiones a mujeres por el hecho de serlo. Lade Granada ha manifestado su "más absoluta condena y repulsa ante el último feminicidio", y ha instado "a todos los partidos políticos a que establezcan este grave problema social como prioridad en su agenda política".El segundo asesinato machista tuvo lugar el lunes en(Barcelona) a las 3:45 horas. El autor se personó de madrugada en una comisaría de la Policía Local para confesar a los agentes que había estrangulado a su pareja, de. La mujer, de nacionalidad guatemalteca, no estaba empadronada en Badalona y no había acudido nunca a pedir ayuda a los servicios sociales o de atención a las mujeres de la ciudad, ha explicado la alcaldesa de Badalona,El Ayuntamiento de Badalona ha decretado este lunes dos días de luto oficial y banderas a media asta por la muerte de la mujer, y la alcaldesa, junto a la consellera de Justicia,, han guardado un minuto de silencio a las puertas del consistorio para rechazar el crimen. "El machismo nos interpela a todos. Solo desde una sociedad que sea consciente de que el machismo mata podremos erradicar la muerte de las mujeres a manos de quienes dicen que las quieren", ha reflexionado. Los grupos municipales han celebrado a las 18:45 horas un pleno extraordinario y urgente con un único punto del orden del día: aprobar una declaración institucional de rechazo y condena por el asesinato de la mujer. Acto seguido y portando una pancarta en la que se leía 'Alerta feminista', ha tenido lugar un homenaje a las puertas del consistorio, del que colgaba un cartel con el mensaje 'Hoy somos una mujer menos'.La tercera víctima mortal de violencia machista fue hallada por la Guardia Civil el lunes hacia las 15:00 horas en su domicilio, ubicado en la parroquia de Chenlo, en(Pontevedra)., de, apareció sin vida junto al cuerpo de su marido en el garaje de la vivienda por disparos de arma de fuego. Así lo comunicaron a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, que descartaron la participación de terceras personas en el suceso. Aún así, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia apuntaron que "todo indica que se trata de un caso de violencia machista", y que la pareja había cesado la convivencia hacía pocas semanas.La alcaldesa de O Porriño,, se desplazó al lugar para transmitir sus condolencias a los dos hijos de la pareja, y al resto de familiares. En ese sentido, la corporación municipal ha convocado una concentración silenciosa este martes, a las 12:00 horas frente al Ayuntamiento, para mostrar su pesar por el suceso.