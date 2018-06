Un agente fronterizo se burla de los llantos de los menores migrantes en la frontera: "Tenemos una orquesta"

Publicada el 19/06/2018 a las 13:04 Actualizada el 19/06/2018 a las 14:12

La administración de Trump culpa a los demócratas

Un agente fronterizo estadounidense ha comparado con una "que se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos tras versey se ha burlado al señalar que lo único que falta "es".Los comentarios del agente han salido a la luz después de que la ONG ProPublica obtuviera una serie dede la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en las que se escucha al funcionario reírse de la situación de los niños."Bueno, parece que tenemos una orquesta aquí (...) Lo que falta es alguien que la dirija", se escucha al agente entre losque han llegado a la frontera durante los últimos días en un intento por entrar en Estados Unidos junto a sus familias. Según ProPublica, muchos de los menores han tratado deu otros familiares.Una niña salvadoreña de seis años ha pedido en reiteradas ocasiones que llamen a su tía. ", que vendría y me recogería lo antes posible", ha asegurado la menor, a la que también se la escucha llorar en las grabaciones.La organización ha alertado de quedesde abril en la frontera con Estados Unidos tras la puesta en marcha de la política migratoria de "tolerancia cero" del presidente, Donald Trump, que insta a detener a todos aquellos que traten de entrar en el país de forma ilegal.Más de un centenar de menores son niñosLa situación de los menores ha provocado numerosas críticas durante el fin de semana. La exprimera dama del país Laura Bush ha tildado la. La Asociación Americana de Pediatras, por su parte, ha advertido de que la separación puede provocar "daños irreparables" a los menores.Las autoridades estadounidenses han culpado al Partido Demócrata y han insistido en que únicamente están. "Lo que está pasando con las familias es muy duro pero estas son las malas leyes que nos han dejado los demócratas, nos vemos obligados a romper familias. Es horrible, pero los demócratas dejaron así las leyes", ha expresado Trump, según ha informado la cadena de noticias CNN.El fiscal general, Jeff Sessions, ha asegurado que las fuerzas de seguridad únicamente están cumpliendo con la ley. "No", ha afirmado.La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen , ha asegurado que no pedirá disculpas por hacer cumplir las leyes de inmigración y ha alertado de que aproximadamenteNielsen ha indicado, además, que es "necesario reformar el sistema de asilo para acabar con el abuso sistemático de las leyes migratorias y acabar con el fraude", tal y como recoge la Casa Blanca en un comunicado."Ahora mismo nuestro sistema falla a la hora de otorgar asilo a aquellos que verdaderamente lo necesitan. Somos. Tenemos que solventar los problemas del sistema para que quienes realmente necesiten el asilo puedan recibirlo", ha explicado.Por otra parte, ha asegurado que Estados Unidos no tiene "ninguna política migratoria de separación de familias" y ha destacado que dicho proceso sólo se lleva a cabo si los migrantes no tienen los documentos necesarios que demuestren el lazo familiar en cuestión o si los adultos que acompañan a los menores son sospechosos de haber incurrido en unLa líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha criticado duramente la situación y ha subrayado que "no".