El 'Aquarius' parte de València rumbo a nuevas misiones de rescate en la costa libia

"Dar dignidad"

Solicitudes de asilo

El Aquarius partió este miércoles sobre las 14.30 horas del puerto de València rumbo a la, unas aguas donde se le necesita "más que nunca"."Hay muchas personas que pasan días y días en el mar antes de ser rescatadas y otras que han perdido sus vidas".Según Europa Press, así lo manifestó el coordinador de rastreo y rescate de SOS Mediterranée , Nicola Estalla, momentos antes de zarpar a bordo del buque que el pasado domingo llegó a València junto a dos barcos italianos con, de 26 nacionalidades, que. Fue entonces cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio instrucciones para su acogida y las autoridades valencianas ofrecieron València como puerto seguro.El Aquarius fue el último navío de la flota en partir. Horas antes, sobre las 8.00 horas de la mañana, lo ha hecho el Dattilo de Guardia Costera de Italia, seguido del Orione de la Armada italiana.Con un equipo humano de 32 personas –nueve de Médicos Sin Fronteras ( MSF ), 13 rescatadores y diez de tripulación–, el Aquarius vuelve al mar para continuar con su "misión" de rescate. ", allí estaremos", aseguró Estalla.En caso de que la historia se repita e Italia se niegue a recibirles de nuevo, "llamaremos a las autoridades competentes para que, con el protocolo de garantizar un puerto seguro", apuntó el responsable de SOS Mediterranée.En todo caso, aseguró que "definitivamente", ya que está "muy, muy lejos". "Fuimos forzados a venir a la costa española" pero "esto es algo que no se debería repetir", subrayó.En este sentido, el coordinador de MSF en el Aquarius, Alois Vimard, lamentó que "hay gente, políticos, que no están tomando su responsabilidad". "Lo primero es la gente que tiene necesidad de rescate, y hay que darle".Como organización humanitaria, desde MSF "tenemos que centrarnos en nuestra responsabilidad, por eso vamos a seguir haciendo nuestro trabajo frente a las costas de Libia", sentenció.Así, cuando se cumple el cuarto día desde que llegaran a València, tras superar una travesía de ocho días por el mar, la flota del Aquarius abandonó este miércoles la costa española.Todos los migrantes rescatados por el Aquarius y acogidos por España, a excepción de uno, y de ellos 274 manifestaron, según señalaron a Europa Press en fuentes de la Policía Nacional.Estos datos incluyen también a los, tanto los que viajaban con sus familias como los que no van acompañados. En el primer caso, se tramita la solicitud con la de la familia, y en el segundo, al quedar tutelados bajo la Generalitat Valenciana, es esta la que se encarga de los trámites.Además, al hacer las identificaciones no se encontró apenales o prohibida la entrada en el territorio previamente, por lo que no se ha abierto ningún expediente de expulsión.