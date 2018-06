El socialista Álex Pastor, nuevo alcalde de Badalona con el apoyo de Cs y PP

Publicada el 20/06/2018 a las 17:26 Actualizada el 20/06/2018 a las 17:27

Apoyo de PP y Cs al PSC

Albiol, "alcalde a la sombra"

Críticas a PSC y PP

El líder del PSC en el Ayuntamiento de Badalona, Álex Pastor tras ganar la moción de censura contra la hasta ahora alcaldesa, Dolors Sabater (Guanyem), que apoyaron los, mientras que Units per Avançar se abstuvo y los otros 12 ediles votaron en contra, informa Europa Press.Sabater lideraba desde junio de 2015 un ejecutivo del que forman parte, y fue investida con los votos del PDeCAT –entonces CiU– y el PSC, pero los socialistas le retiraron la confianza al considerar que no garantizó la neutralidad del Ayuntamiento ante el contexto político El nuevo primer edil afirmó que "es tiempo de devolver Badalona ay a la gestión puesta al servicio" de los vecinos y los barrios de la ciudad, y aseguró que quiere ser alcalde de todos los ciudadanos."El Ayuntamiento no volverá a ser un problema añadido en la vida de nuestros ciudadanos", resaltó tras prometer el cargo y recibir la vara de alcalde, y dijo que tienenpara dar un impulso que requiere Badalona.Sabater resaltó que, aunque pasen a la oposición,y las medidas que impulsaron, y añadió que, a casi un año de las municipales, tendrán tiempo paradel líder municipal conservador y presidente del PP catalán, Xavier García Albiol La exalcaldesa adviritió al PSC de que el grupo conservador tratará de, y pidió a los socialistas que no permitan que vuelvan a gobernar en la ciudad políticas, porque volverían entrar en una etapa nefasta, según ella.Sabater fue apoyada por ciudadanos que se concentraron ante el Ayuntamiento y aplaudieron a su antiguo Gobierno y abuchearon a concejales que apoyaron la moción al salir.Albiol destacó que aspira adel próximo mayo, y avisó a Pastor de que no tiene acuerdo de gobierno, pero que le apoyaron porque, "a diez meses de las municipales, esta era la única posibilidad de apartar del Gobierno municipal" a Sabater."Nuestra responsabilidad política y el compromiso con los vecinos es absoluto, y para un periodo de diez meses y de forma excepcional", sostuvo, y avisó de que Badalona tendrá un Ayuntamiento con tres ediles en el Gobierno municipal y 24 concejales en la oposición.Al finalizar su intervención y antes de revelar el voto,, algo que suscitó críticas de grupos municipales y que finalmente concedió la mesa de edad, porque el PP no estaba en esos momentos en disposición de apoyar al candidato socialista porque no explicó lo suficiente su proyecto, según Albiol, que finalmente votó a favor.El edil de Cs, Juan Miguel López , apoyó la moción de censura porque considera necesario un cambio ya que debe, y apostó por una política municipal no partidista, solucionar los problemas de los ciudadanos, aplicar los acuerdos del pleno y no olvidarse de los barrios.El hasta ahora teniente de alcalde Jose Téllez (Guanyem) defendió la gestión del Gobierno de Sabater, dijo quey criticó la moción de censura haciendo referencia a una declaración del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, sin citarle: "Es Albiol el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sea Albiol el alcalde".Desde ERC, el teniente de alcalde Oriol Lladó aseguró que la moción de censuray a una trampa de Albiol y un PP xenófobo que lograrán un cambio en la ciudad que es en realidad: "¿Alguien piensa que no pedirán nada a cambio? Albiol será el alcalde en la sombra gracias al PSC".El concejal de ICV-EUiA y también hasta ahora teniente de alcaldeexigió a Pastors de la ciudad por representar la ultraderecha, la xenofobia y el fascismo , según él.Pere Martínez (PDeCAT) criticó que las razones de la moción de censura no son honestas y que responden a, mientras que Jordi Subirana (Units per Avançar), lamentó que la minoría con la que gobernó el ejecutivo será todavía mayor con el PSC, señalaron en una intervención en la que se repartió el tiempo de la antigua CiU.La concejal no adscrita, Conxita Botey –que dejó el PSC tras discrepancias tras el 1-O–, pidió disculpas a las más deen las últimas municipales, porquey debería hacer de oposición constructiva ante el Gobierno de Sabater, al que considera que debería haber entrado en 2015.