Quejas a Sánchez desde las comunidades, también las del PSOE, por aparcar la reforma de la financiación autonómica

Publicada el 20/06/2018 a las 20:43 Actualizada el 20/06/2018 a las 21:26

Los y las valencianas no vamos a renunciar a lo que es justo: un cambio del sistema de financiación para garantizar la igualdad entre españoles. Es positivo que se apliquen, de forma transitoria, mejoras urgentes, pero necesitamos soluciones definitivas https://t.co/QpNt9zbloJ — Ximo Puig (@ximopuig) 20 de junio de 2018

Exigen a Sánchez lo mismo que a Rajoy

La confirmación por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , de queen lo que queda de legislatura provocó una oleada de quejas y críticas desde los diferentes Ejecutivos autonómicos,, informa Europa Press.En su primer pleno de control el martes en el Senado, Sánchez confirmó lo que ya había avanzado en el debate de la moción de censura que le llevó a La Moncloa: que renuncia a sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica porque, en su opinión,para alcanzar un consenso.Desde las autonomías gobernadas por el PP, acusan a Sánchez dey de haber usado esta cuestión como arma electoral, cuando, en la oposición, urgía a Rajoy a poner sobre la mesa una propuesta en este sentido.El mensaje que llega de Comunidades Autónomas gobernadas por los socialistas es de: no aceptarán que el presidente tire la toalla ni que entre en negociaciones bilaterales que. "No se puede renunciar en absoluto a cambiar el modelo lo más rápidamente posible, porque", advertía el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, apenas unas horas después de escuchar a Sánchez en el Senado.Y es que Puig considera compatiblecomo plantea Sánchez "y, al mismo tiempo,". En su opinión, hay "tiempo" y hay que "abrir ese debate".El presidente del Gobierno abrió la puerta, en su intervención en el Senado, a negociar mejoras económicas para cada una de las comunidades autónomas antes de las próximas elecciones generales. Pero esta dinámica de buscar cambios puntuales a través de la bilateralidad. La primera en alzar la voz ha sido la Junta de Andalucía, gobernada por Susana Díaz.El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, urgía este miércoles a Pedro Sánchez a abordar "a la mayor brevedad" y en unaun nuevo sistema de financiación autonómica "que supere las deficiencias del actual y que perjudica muy especialmente a Andalucía".Andalucía, como otras Comunidades Autónomas gobernadas por los socialistas, llevaba meses apremiando al Gobierno de Rajoy a que convocara uny presentase así su propuesta de reforma de la financiación autonómica. De hecho, Rajoy se comprometió con Díaz en abril pasado a convocar de manera inmediata una reunión de ese órgano que nunca llegó a materializarse.Desde otra comunidad gobernada por los socialistas, Castilla-La Mancha, el Gobierno de Emiliano García-Page instó también este miércoles a Sánchez a quede financiación autonómica pues "no es tema baladí que se pueda abandonar" en esta legislatura.Al igual que Andalucía, Castilla-La Mancha incide en la necesidad de discutir el nuevo modelo en una mesa en la que estén "absolutamente"y rechaza que se establezca una negociación de carácter "bilateral". "El tema es lo suficientemente importante como para que todos conozcan lo que estamos hablando", subrayó el consejero castellanomanchego de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.En la misma línea se expresó la vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, que advierte de queen los ámbitos que conciernen a cuestiones de "interés general" como "todas aquellas que tienen que ver" con el sistema de financiación autonómica.El mensaje que llega del Principado de Asturias, donde gobierna el socialista Javier Fernández, es similar. El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, reiteró la petición al Gobierno central para convocar "cuanto antes" el Consejo General de Política Fiscal y Financiera que permita abordar la reforma del modelo de financiación autonómica "de forma multilateral"."La reforma de la financiación solo puedeen el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no con pactos bilaterales porque afecta al conjunto del Estado", advirtió.Las quejas por la renuncia de Sánchezen algunos de estos territorios, como es el caso de Compromís en Valencia. Su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, advirtió este miércoles a Sánchez de que echó "un jarro de agua fría" a las expectativas de los valencianos y le recordó que no le apoyaron en la moción. El actual modelo de financiación autonómica se aprobó para el periodo 2009-2014 y está desde entonces pendiente de revisión.Desde Baleares, la presidenta, Francina Armengol, dejó claro que su gobiernode un nuevo sistema de financiación autonómica "que garantice justicia para los ciudadanos de Baleares", aunque en su caso mostródel nuevo Ejecutivo de Sánchez y ha saludado la disposición del presidente de buscar al menos mejoras puntuales para cada territorio.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto iniciar en las próximas semanas una, que se celebrarán por orden de antigüedad de sus estatutos de autonomía. Así, el primero en ser recibido en Moncloa será el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, seguido del catalán Quim Torra , con el que Sánchez espera poder verse a primeros de julio.En julio Sánchez recibirá también al presidente de la Xunta de Galicia, el conservador Alberto Núñez Feijóo, que ya adelantó que apremiará al presidente del Gobierno acuando estaba en la oposición, "el de buscar un sistema de financiación de forma inmediata, una cuestión sobre la que estaba permanentemente interpelando al PP".