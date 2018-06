Rajoy llega con 45 minutos de retraso a su primer día de trabajo en el registro de Santa Pola

Publicada el 20/06/2018 a las 18:56 Actualizada el 20/06/2018 a las 19:18

El expresidente del Gobiernoha comenzado este miércoles su nueva vida laboral, tras su extensa etapa política, en Santa Pola (Alicante), donde se ha reincorporado a su plaza de registrador de la propiedad. Aunque el exdirigente conservador ha apelado a la normalidad y ha asegurado, su entrada a las instalaciones del Registro se ha producido entre gran expectación mediática y con la presencia de decenas de vecinos.Sobre las 09.45 horas –había anunciado su incorporación a las 9.00 a su trabajo–accedía Mariano Rajoy a su lugar de trabajo, donde le aguardaban periodistas y otros ciudadanos que le han recibido entre aplausos y gritos de "". Muchos de ellos estaban asomados a los balcones cercanos y han hecho fotos y vídeos al ya expolítico con sus teléfonos móviles.Cuando le han preguntado si estaba nervioso por su vuelta, Rajoy ha contestado que no y ha recordado que ha trabajado "muchas veces" en su vida. ", pero son muchos años fuera y muchos los que he dedicado a la vida política y ahora a mi profesión", ha aseverado.Sobre los cuantiosos informadores que esperaban su incorporación al trabajo, Rajoy –que se mostrado sonriente y afable– ha comentado que estaba convencido de que ellos creen que es un noticia. "Y por eso están ustedes aquí, pero no tengo muchas más cosas que decir de las que he dicho en las últimas fechas., no hay mucho más que decir", ha insistido.El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy estuvo ya ayer en Santa Pola para tomar posesión de su puesto enen el municipio. Allí comió en un restaurante antes de entrar a las instalaciones del Registro. Una vez allí, Francisco Gaspar Riquelme, quien ha ocupado la plaza de forma interina durante 28 años, le presentó a los integrantes de la plantilla.Hoy, al exjefe del Ejecutivo español se le ha planteado también si se va a trasladar hasta la población alicantina su familia, algo que, según ha dicho, aún no sabe. De momento,y a primerísima hora de esta mañana ha sido visto cuando ha salido un rato a andar.El expresidente ha asegurado que no tiene nada más que transmitir a los candidatos a sucederle en laque aquello que ya expresó, ya que ahora "deben ser los militantes los que elijan democráticamente a su líder". "No tengo que transmitir nada a los candidatos, salvo lo que yo les dije: que yo me iba, pero la vida continúa y el PP es un gran partido"."Lo que yo diga –ha continuado– es poco relevante. No tengo que transmitir nada a los candidatos, salvo lo que yo les dije, que yo me iba, pero la vida continúa y el PP es un gran partido".