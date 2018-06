Borrell no ve mal contener la inmigración con campos de refugiados fuera de la Unión Europea, a imagen de Turquía o Libia

Publicada el 21/06/2018 a las 12:07 Actualizada el 21/06/2018 a las 13:04

Posible ausencia de Italia

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,, considera la propuesta europea de crear "(UE) porque hay que explorar soluciones para evitar "que la gente se eche al mar".En una entrevista en la Cadena Ser , recogida por Europa Press, ha argumentado que hay que estudiar quién se encargaría de esos centros, quién los financiaría y con qué garantías. De hecho, ha recordado que algo similar existe ya en, por el acuerdo con la UE, y con, en virtud de un acuerdo con el anterior gobierno italiano."Si queremos evitar que unase eche al mar, poniendo en riesgo sus vidas y sin que seamos capaces de garantizárselas, [hay que dar] una solución para retenerlos. Retenerlos, no detenerlos", ha puntualizado.Borrell también ha dejado claro que por "avalancha" no se refiere a situaciones como la del, que "no es una avalancha, es un caso simbólico y, desde el punto de vista cuantitativo, insignificante", sino a los "flujos migratorios de gran intensidad" que puede haber entre África y la UE, teniendo en cuenta las diferencias demográficas y de renta entre ambos continentes.Eso, a su modo de ver, es lo que los gobiernos europeos tienen que estudiar cómo afrontar, pero sin "dramatizarlo", sin crear "falsas alarmas" o "utilizarlo demagógicamente". Lo que no se puede hacer, ha recalcado, es "jugar a esconder la cabeza bajo el ala" y dejar la responsabilidad a los Estados fronterizos, sino "tomarlo como un".En este sentido, ha explicado laconvocada este domingo por el presidente de la Comisión Europea,. Es más, ha defendido que esta convocatoria es "el resultado de la decisión" española de acoger el Aquaruis que "ha producido, como se pretendía, una especie de electroshock que ha obligado a la UE a tomarse más en serio el problema de la inmigración".Ante la posibilidad de que el Gobierno italiano no acuda a esa reunión, ha opinado que "sería raro" que se ausente de una cita donde se va a discutir este problema. En las reuniones, ha dicho, "", sino que se discuten los problemas y se toman o se proponen soluciones.Borrell ha atribuido a "una cierta puesta en escena" que el ministro del Interior italiano,, haya llamado "charlatanes" al presidente del Gobierno español,, y al presidente de la República francesa,Eso sí, cree que "no parece la manera más razonable" de tratarse entre responsables políticos y que ninguno de ellos "se merece esta clase de epítetos".