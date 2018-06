Directo | Feijóo está dispuesto a liderar el PP... a partir de 2020

Publicada el 21/06/2018 a las 09:44 Actualizada el 21/06/2018 a las 11:01

A las 14.00 horas de este miércoles terminó de conformarse el. En total, son siete los aspirantes a suceder a Mariano Rajoy al frente de los conservadores: Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, José Manuel García-Margallo, Pablo Casado, José Luis Bayo, José Ramón García-Hernández y Elio Cabanes. Desde ahora, todos se encuentran en la casilla de salida para el XIX Congreso Nacional del PP, una cita extraordinaria que tendrá lugar en Madrid los días 20 y 21 de julio y de la que saldrá el nuevo líder del partido.La Comisión Organizadora proclamará a los precandidatos presentados este viernes, y convocará la campaña electoral interna desde las 10.00 horas del día siguiente, 23 de junio, hasta las 24 horas del 4 de julio. Los afiliados podrán inscribirse para participar en la elección del presidente del PP desde este mismo lunes hasta las 14.00 el 25 de junio y para participar como compromisario en el Congreso hasta el 29 de junio a la misma hora. Todas las asambleas se celebrarán el jueves 5 de julio, desde las 09:30 hasta las 20:30 horas. En estas asambleas se votará en dos urnas.Sigue en, minuto a minuto, la actualidad sobre la situación en el PP:El presidente del PP vasco,, ha afirmado este jueves que el hecho de que Javier Maroto apoye a Pablo Casado y él a Soraya Saénz de Santamaría "no afecta a la unidad del partido" y ha defendido que el proceso para elegir el nuevo presidente del PP "es un proceso en el que cada uno, como es natural,". En declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar al pleno del Parlamento Vasco, Alonso ha sido preguntado por las diferencias de criterio dentro del PP vasco a la hora de apoyar a los candidatos a la presidencia del PP, ya que mientras Alonso ha mostrado su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Maroto respalda a Pablo Casado.La candidata a presidir el PP,, ha recordado este jueves que las encuestas que se han publicado en los últimos días la sitúan, junto a Alberto Núñez Feijóo, comopara "recuperar" el Gobierno de España. Eso sí, ha dicho que si gana María Dolores de Cospedal el congreso del PP que elegirá al nuevo líder del partido, la "ayudará" a que sea presidenta del Gobierno desde el "minuto cero" sin ningún puesto por medio. "Hasta hace una semana las encuestas decían que había dos personas que tenían capacidad para recuperar el Gobierno de la nación y éramos Alberto Núñez Feijóo y yo. Está en las encuestas del fin de semana de varios periódicos", ha señalado Santamaría, para recordar que también se preguntaba a los encuestados por los candidatos que podían "recuperar votantes de Ciudadanos". En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, Saénz de Santamaría ha afirmado que "" en esta semana. "Eso está ahí y creo que hay que valorarlo. Somos un partido de Gobierno y no se trata solo de ganar un congreso", ha enfatizado, para resaltar que ella lo que quiere es que el PP "vuelva a Moncloa cuanto antes".La precandidata a presidir el Partido Popularha reconocido este jueves que "dar la cara" por el PP cuando empezaron a saltar los casos de corrupción ha "perjudicado" su imagen, pero no se arrepiente "de nada" y está segura de que la militancia y la ciudadanía "prefiere a alguien que da la cara que a las personas que se esconden". Además, ha dicho que su oferta a los afiliados pasa por devolver la posibilidad de "hablar sin complejos" de lo que son y han sido los conservadores y así, recuperar "el orgullo de ser del PP", porque "ha habido mucha gente que se ha visto cohibida y avergonzada por algunos que han manchado las siglas".y dice que si bien, "probablemente" tenga ya claro a quién dará su aval, prefiere "esperar a que termine la campaña" para posicionarse en público. "Mientras nuestros compañeros en toda España no voten, no creo que debamos, al menos yo, tomar una posición", ha señalado, para añadir después: "No creo que sea bueno para el partido que dirigentes empiecen a decir lo que piensan para condicionarlo".El presidente de la Xunta de Galicia,ha reconocido este jueves en la Cope que si se le hubiera brindado la ocasión de concurrir a la presidencia del PP, se habría puesto "a disposición del partido". "Si esta posibilidad se produce en el año 20, soy político, me gusta la política y el mayorque puedo tener como militante del PP es presidir el PP en España, pero esto no ocurrió en el año 20", ha apostillado. Ha insistido, además, en que se debe a los gallegos, que "no habrían entendido" que su presidente, comprometido en 2016 a agotar la legislatura, dimitiera "en una semana". "Cumplir la palabra dada no cotiza al alza, pero para mi sí", ha sentenciado.