El Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad de las mujeres tras conocer la puesta en libertad de La Manada

Publicada el 21/06/2018 a las 19:40 Actualizada el 21/06/2018 a las 20:20

Respeto la decisión judicial de la Audiencia de Navarra, pero no la comparto. Hay resoluciones difíciles de entender. Mi pensamiento hoy, como siempre, vuelve a estar con la víctima. https://t.co/MDfLSjqK6l — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 21 de junio de 2018

Que quede claro, se pueden hacer cosas de inmediato: más medios, formación específica y juzgados especiales que incluyan las violencias sexuales como violencias machistas. Es la ONU quien exige acabar, como pedimos las feministas, con el sesgo machista en la justicia #LaManada — Irene Montero (@Irene_Montero_) 21 de junio de 2018

Acato la decisión judicial pero no la comparto. Es preocupante que unos condenados por abuso sexual queden en la calle pudiendo reincidir mientras esperan sentencia firme. Debemos reforzar nuestro sistema penal para tapar estas grietas. Todo mi apoyo a la víctima de #LaManada. https://t.co/jo9eXLRklH — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de junio de 2018

El Gobierno de Pedro Sánchez reafirmó este jueves su determinación de trabajar paratras conocer la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad provisional bajo fianza a los cinco integrantes de La Manada condenados a nueve años de cárcel por abusos sexuales en los Sanfermines en 2016.Un portavoz del Ejecutivo indicó a Europa Press que el Gobierno "no interfiere en las decisiones judiciales", pero "no puede olvidar que los hechos probados, por los que han sido condenados los miembros de La Manada,".No obstante, desde el Gobierno se recuerda que la sentencia, por lo que entiende que el levantamiento de la medida cautelar de la privión provisional "no entra en el fondo de la cuestión".Pero lo que quiere dejar claro Moncloa es que el Gobierno de Pedro Sánchez "no descansará en su esfuerzo por conseguir la igualdad y la seguridad de las mujeres, en su lucha por sus derechos y libertades".Desde el PSOE consideran "una mala noticia" la decisión de la Audiencia Provincial: "Es una mala noticia jurídica por lay la", señalaron a Europa Press fuentes de la Ejecutiva Federal del partido.En el PSOE, añaden las fuentes consultadas, están "y decisiones como ésta demuestran que no se acaba de entender la gravedad de los delitos que afectan a las mujeres". En este sentido, recuerdan la iniciativa legislativa impulsada por el PSOE en el Congreso para reforzar y mejorar la formación de jueces y fiscales en materia de violencia de género., miembro de la Ejecutiva Federal, escribía en su cuenta en Twitter que, aunque haya "una causa jurídica fundamentada" para decretar la libertad provisional de los miembros de La Manada, ella no entiende "que se valore tan a la baja la gravedad del caso y la alarma social causada".Fuera de la dirección federal del partido, la presidenta de la Junta de Andalucía,, fue de las primeras dirigentes del PSOE en reaccionar a la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra. "Respeto la decisión judicial de la Audiencia de Navarra, pero no la comparto. Hay resoluciones difíciles de entender. Mi pensamiento hoy, como siempre, vuelve a estar con la víctima", señalaba.El secretario general del Grupo Popular en el Congreso,, mostró su respeto por la decisión. "Es la decisión de un tribunal por mayoría, tenemos que respetar las decisiones de los tribunales", comentó Bermúdez de Castro, incidiendo, asimismo, en que hay que respetar "siempre la posibilidad de recursos que puedan tener las partes".Por su parte, Podemos denunció elque desprende la libertad provisional para La Manada y, además de respaldar las movilizaciones convocadas en todo el país en repulsa de la decisión judicial, anunció que presentará en unapara aumentar la protección de las víctimas.En una rueda de prensa en el Congreso, la secretaria de Igualdad y Feminismos de Podemos,, calificó de sorprende la decisión y aseguró nLa portavoz en el Congreso,, escribió en su cuenta de Twitter: "Que quede claro, se pueden hacer cosas de inmediato:que incluyan las violencias sexuales como violencias machistas"."Lección aterradora para un país donde. Qué vergüenza, qué rabia. La España que ya somos no se va a resignar", señaló Íñigo Errejón en su cuenta.Desde Ciudadanos consideray piden reforzar el sistema penal del país para "tapar estas grietas"."Acato la decisión judicial pero no la comparto. Es preocupante que unos condenados por abuso sexual queden en la calle pudiendo reincidir mientras esperan sentencia firme", escribió el presidente de la formación, Albert Rivera, en Twitter., "desde el absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial", manifestaron supor la decisión de la Audiencia de Navarra y anunciaron que el sindicato participará en las movilizaciones.También acudirá a las protestaspor considerar que esta decisión sólo puede entender "como un claro".