El PP pide a Cs que aclare por qué mantiene a Cuadrado en su dirección

El Partido Popular sigue exigiendo a Ciudadanos que aclare el caso que afecta al tesorero de la formación,, después de quepublicara que la formación naranja camufló pagos a su tesorero durante la precampaña de 2015En declaraciones a este periódico,, portavoz de los conservadores en la comisión sobre la financiación de los partidos del Senado, subrayó que el secretario general de Ciudadanos,tendrá la oportunidad de "ampliar" las explicaciones que ofreció este jueves en rueda de prensa. Además, se preguntó por qué el partido liderado por Albert RiveraPreguntado por los periodistas en el Congreso , Villegas aseguró que su partido no intentaba ocultar nada cuando decidió pagar a su tesorero a través de una empresa textil.El propio Cuadrado, a preguntas de este periódico, admitió que su empresa facturó "durante cinco meses" de 2015 a Ciudadanos,Sonpor "unos servicios" que la empresa del tesorero prestó a Cs. En aquel momento, justificó, el partido no tenía "infraestructura suficiente". Y en cuanto la situación cambió, fue contratado, añadió.Villegas ha sido llamado a declarar a la comisión sobre la financiación de los partidos en el Senado el próximo día 27 de junio. "Espero que sus explicaciones[por este jueves]", confía Aznar.El PP retoma la investigación de las finanzas de CsFuentes conservadoras apuntan a que Villegas deberá aclarar cuestiones que los conservadores entienden que su tesorero no dejó zanjadas.De hecho, recuerdan que tras negar en la comisión que tuviera asuntos judiciales abiertos ni en España ni en el extranjero,desveló que había mentido ya que cuando se produjo aquella comparecencia de Cuadrado en julio de 2017 tenía tres causas pendientes con la Justicia de Brasil El senador Aznar sostiene que el Grupo Parlamentario Popular no tiene en mente llamar más veces a declarar a Cuadrado en el seno de la citada comisión porque "ya ha mentido" y no ve útil volver a interrogarle . Y recuerda que "mentir" en sede parlamentaria es delito. Sin embargo, insiste en que en cuanto la comisión culmine sus trabajos y emita el correspondiente informe, se trasladaránaquellos asuntos que consideren deben ser puestos en manos de los tribunales.La empresa de Carlos Cuadrado se llamatiene su sede en Mataró (Barcelona) y fue fundada en octubre del año 2000. En las últimas cuentas presentadas ante el Registro Mercantil, correspondientes a 2016, declaró un importe neto de su cifra de negocios deEn sus inicios se dedicaba a "la confección, representación, importación y comercialización de máquinas de coser, bordar, hacer punto y tricotar", y en 2011 amplió su objeto social para incluir "la fabricación, comercialización y exportación de máquinas, equipos y sistemas de corte y grabación por láser en cualquier tipo de material, controladas por ordenador y software informático específico".El 30 de julio de 2015, Carlos Cuadrado registró ante notario, esta vez para prestar "servicios de consultoría y asesoramiento económico". Según los datos declarados por la compañía ante el Registro Mercantil de Barcelona, aquel año tuvo de media 10 empleados, ninguno de ellos experto en la consultoría económica. ¿A qué empresas o partidos le prestó asesoramiento Damei Europe? La respuesta de Cuadrado es queLa explicación que ofreció Cuadrado afue la siguiente:de forma totalmente altruista, sin cobrar ni un solo euro. A mediados de 2015, como se acercaban varias elecciones, pensamos que era bueno contratar a mi empresa para poder ayudar al partido a afrontar esos nuevos proyectos en la parte de la gestión de las finanzas. Para hacer todo de forma legal, antes yo amplié el objeto social de la empresa y añadí la asesoría. Hasta que no estuvo cambiado el objeto social, no emitimos ninguna factura a Ciudadanos".