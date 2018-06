El mundo del arte organiza un 'entierro' de la 'ley mordaza' para exigir a Sánchez su derogación

Publicada el 21/06/2018 a las 13:32 Actualizada el 21/06/2018 a las 18:01

Derogar la llamadaes el propósito de Artistas por la Libertad de Expresión, un grupo de profesionales que se han unido para organiza el “entierro” simbólico de esta ley. Será el domingo 1 de julio, fecha quede la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.La marcha convocada en Madrid comenzará eny terminará en la sede del PSOE, en Ferraz. En otras ciudades está previsto convocarEl lunes 25 se harán públicos todos los detalles de esta iniciativa en las redes sociales A raíz de la identificación policial tras un concierto de Evaristo Páramos, ex vocalista de La Polla Records , este grupo de artistas decidió unirse en un grupo de Whatsapp para elaborar algunas propuestas, como algún tipo de concierto reivindicativo, y poner. "La creatividad es un torrente incontenible que se reconvierte, cuando le pones un tope, se desborda por otro sitio", explica, escritor, compositor líder del grupo Def Con DosLos artistas se unieron a la plataforma No somos delito , paraguas más de 100 organizaciones que lleva tres años peleando porAsí, el 4 de julio se llevarán a cabo unas jornadas en el Congreso donde expertos en libertad de expresión expondrán sus demandas.Con la idea de, buscaban algo transversal, al estilo 15M o el movimiento feminista del 8M, independientemente del color político. Juan Gamba, uno de los impulsores de esta iniciativa, explica que hay gente de todas las ideologías, del PSOE, de Podemos o anarquistas.“Existe un medio real a posicionarse, algunos artistas trabajamos para ayuntamientos, en espectáculos infantiles y no queremos que se nos identifique en el futuro con partidos políticos”, explica Gamba. "La libertad de expresión se consagra en la Declaración de los Derechos Humanos y, defiende Gamba. De la misma forma, Strawberry reclama al Gobierno coherencia con los acuerdos jurídicos firmados en materia de libertades fundamentales, ya que la ley mordaza vulnera tales derechos.Strawberry afirma que Pedro Sánchez debe ser lo suficientemente inteligente como para derogar esta ley, le da un margen pero confía en él. "La ley mordaza es una ley que a cualquiera que esté en el poder le viene muy bien, ya que es", añade el cantante.