Publicada el 22/06/2018 a las 10:02 Actualizada el 22/06/2018 a las 11:36

"Que no se repitan capítulos así"

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto en el que revoca la resolución del Juzgado de Instrucción Número 7 de Collado Villalba de secuestrar el libro 'Fariña' como medida cautelar ante la demanda presentada por el exalcalde de O Grove,En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la sala estima el recurso de apelación presentado por el autor del libro,, y la editorial, por lo que deja "sin efecto" las medidas cautelares adoptadas, con "expresa imposición" a la parte solicitante de las costas procesales causadas en la primera instancia, "sin realizar especialmente declaración respecto de las devengadas en esta alzada".El auto ha sido dictado por la Sección Número 20 de la Audiencia Provincial de Madrid, a raíz deldictada por el Juzgado de Collado Villalba, en febrero de 2018, ante la demanda del ex alcalde de O Grove que reclamaba que se retirarapor una supuesta vulneración del derecho al honor.El fiscal solicitó este jueves que se desestimase la demanda interpuesta, al considerar que no se ha producidopor parte del periodista y ha pedido que se deje sin efecto la medida relativa alEl autor del libro 'Fariña', Nacho Carretero, se ha mostrado este viernes "muy contento" y "aliviado" por la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de levantar el secuestro de su publicación. "Celebramos la vuelta a la normalidad" y que "se pueda volver a vender un libro periodístico". Carretero ha reconocido que "era muy frustrante" y que "".En este sentido, ha comentado que vive "otro de esos días intensos" al trascender la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid y ha admitido que "reconforta", lo "celebra y festeja", porque "la gente estaba indignada con esta situación".Por ello, espera que lo que ha pasado con 'Fariña' y su secuestro "sirva para haber reflexionado". "Rescatar eso", ha afirmado el autor de esta obra sobre la historia del narcotráfico en Galicia, que recientemente ha sido llevada a la televisión con una serie del mismo nombre."Que se tome nota y que se tenga en cuenta y no se repitan capítulos así", ha destacado Nacho Carretero sobre el secuestro judicial de su libro, del que considera que "no había nada punible".Preguntado sobre si habrá una segunda parte de 'Fariña', Carretero ha sentenciado: "No por mi parte". "Quien lo quiera escribir, que lo escriba. Hay material para segunda, tercera y cuarta parte", ha manifestado Europa Press. "Ojalá algún periodista se anime", ha abundado, para explicar que se encuentra con "otros proyectos". "Yo lo que quería hacer, lo hice", ha concluido.