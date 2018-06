La ministra de Justicia corrige a la portavoz del Gobierno: no será posible personarse en defensa de la víctima de La Manada

Publicada el 22/06/2018 a las 17:14 Actualizada el 22/06/2018 a las 18:14

La ministra de Justicia,, ha declarado este viernes que el Gobierno no podrá personarse en defensa de la víctima de La Manada, pero que desarrollará un "estudio sereno" del Código Penal para dar. La fiscal ha corregido así a la portavoz del Gobierno,, quien esta mañana afirmó que el Ejecutivo estudiaría comparecer como parte a favor de las afectadas por delitos sexuales en casos parecidos. Informa Europa Press.Delgado ha señalado que el Servicio Jurídico del Estado no podrá inmiscuirse en este suceso al tratarse de un procedimiento judicial "" y que el Gobierno no interferirá ni en la independencia judicial ni en la. Con todo, la ministra se ha comprometido a "analizar la situación, ver qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y cómo se puede hacer para dar una respuesta a la sociedad, porque la reclama".Preguntada por sus declaraciones de este jueves tras conocerse la libertad provisional de los cinco miembros de La Manada –en las que dijo que eran necesarias "reformas mentales"–, Delgado ha insistido en que debe producirse un "" y que hay que apostar por la formación de jueces, magistrados, operadores jurídicos y fiscales. En este sentido, la parlamentaria ha apostillado que cada parte –Fiscalía, acusación particular, popular y defensas– tiene atribuida su función propia. "Estos son los actores que hay y no puede haber otros", ha apuntado.No obstante, la ministra ha reconocido que los hechos –que reconocen el delito de abuso sexual a una menor– han dado lugar a una "" en función de la resolución de la Sala, el voto particular de uno de los miembros del tribunal contrario a la condena y el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.