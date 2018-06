El PSE niega "pactos oscuros" con el PNV y advierte de que el PSOE no abordará el derecho a la autodeterminación

Publicada el 23/06/2018 a las 13:10 Actualizada el 23/06/2018 a las 13:11

"Sin prebendas"

El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, ha rechazado la existencia dey ha sostenido que "si lo que alguno espera es que el Gobierno del PSOE va a abordar el asunto del derecho a la autodeterminación del pueblo vasco o catalán,".En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido a la reunión que este lunes mantendrán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, en la que está previsto se analice el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, la actualización del autogobierno y la convivencia en Euskadi.Tras recordar que el encuentro con presidentes autonómicos y recurrir al "diálogo" fue uno de los primeros anuncios de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y ha afirmado que "y no responde a pactos oscuros".En este sentido, ha advertido de que "si lo que alguno espera es que el Gobierno del PSOE va a abordar el asunto del derecho a la autodeterminación del pueblo vasco o catalán que pierda toda esperanza"."Ese no es el esquema.en clave federal que dé encaje a singularidades territoriales y no vamos a jugar a saltarnos la ley", ha añadido.Por lo que respecta a un posible cambio en la política penitenciaria, ha señalado quey ha recordado que ya en 2011, con Patxi López de lehendakari, ya se planteó una modificación."La política penitenciaria se puede hacer de una manera o de otra sin hacer vulneraciones de la ley.Hablamos del alejamiento. No es un premio político sino aplicar principios de humanidad", ha expresado.A su juicio, hay posibilidades reales dentro de la legalidad de realizar cambios "y dentro de los términos que recoge la Ley General Penitenciaria".