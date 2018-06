Casado afirma que no le dan pena las familias de los presos de ETA y rechaza un acercamiento a cárceles de Euskadi

Publicada el 24/06/2018 a las 16:07 Actualizada el 24/06/2018 a las 16:08

"Gentuza"

El vicesecretario de Comunicación y aspirante a la Presidencia del del PP,, ha asegurado que, "sino las de las víctimas" del terrorismo y ha rechazado el acercamiento de los reclusos y el "chantaje" al "". Además, ha advertido de que el independentismo "no ha parado en Euskadi", ayudado por "las condiciones pactadas" para la moción de censura.Casado se ha pronunciado de esta forma durante elal concejal del PP asesinado por ETA, celebrado este domingo en Ermua (Bizkaia), al que ha asistido junto a su compañero de formación, el vicesecretario de Política Social y Sectorial,, y en el que también ha estado presente la presidenta de los populares vizcaínos,Ante el monolito de Miguel Angel Blanco, Casado ha apostado por un relato "en el que quede claro que ha habido" y ha pedido "una derrota de ETA sin condiciones". El candidato ha advertido de que" o "chantajes en Gobiernos de minoría", ha resaltado el candidato a la presidencia del PP En su intervención ante los medios, Casado ha defendido que Ermua representó "", ya que el asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso para una generación de jóvenes "dar el paso para incorporarnos a la política". En este sentido, ha recordado a quienes "pagaron con su vida esta valentía", y ha incidido en que la política representa la defensa de la "libertad y la unidad de España"."España tiene que escribir un relato a favor de las víctimas en el que quede claro que ha habido vencedores y vencidos. En mi candidatura queremos poner como pilar de nuestra historia y futuro la reivindicación de esa derrota sin concesiones, sin ignominias hacia las víctimas. Sin ningún tipo de acercamiento de presos, deen gobiernos de minoría como el actual", ha resaltado.Durante el acto, ha leído además un escrito en el que ha lamentado que tras el fin de ETA algunos "pretenden", lo que ha calificado de "indignidad". Por ello, ha señalado que ni Miguel Ángel Blanco ni el resto de asesinados serán "una nota a pie de página en la historia del sectarismo criminal" sino que son "que pusieron en marcha una nación".Asimismo, a preguntas de los medios, ha alertado de que "elno ha parado ni en Euskadi, ni en Cataluña, ni en Navarra" y, mientras ha censurado el "anexionismo" que, en su opinión se produce en la Comunidad foral, ha alertado del "" en el País Vasco, "que está ayudado por las condiciones pactadas para la moción de censura de Pedro Sánchez"."Muchos compañeros del País Vasco nos piden que no les dejemos solos... El PP, si se viste por los pies, lo primero que tiene que hacer es proteger a los suyos y a los mejores que son los que se han jugado la vida por defender las libertades", ha expresado.Asimismo, ha advertido de que si Miguel Ángel Blanco no está enterrado en Ermua es porque "los asesinos no paraban dey su tumba"., la que pone y quita gobiernos en las Cortes. La que pidecuando las familias en Ermua tienen que desplazarse a Galicia para poner flores en la tumba de Miguel Ángel", ha reprobado, al tiempo que ha subrayado que no le dan pena las familias de los presos de ETA, sino "las de las víctimas del terrorismo".