Feijóo ratifica que "como mínimo" estará en Galicia hasta 2020 y no cierra la puerta a repetir un cuarto mandato

Publicada el 24/06/2018 a las 18:13 Actualizada el 24/06/2018 a las 18:14

El presidente de la Xunta de Galicia,, ha vuelto a incidir en su "coherencia" y su "compromiso" con los gallegos como el motivo de su renuncia a ser candidato a la Presidencia del PP , y ha reiterado que estará en Galicia "", aunque eludiendo confirmar si se presentará para un cuarto mandato.Durante una entrevista en laconfirmó que, en contra de muchos pronósticos, no se sumaba a la, ha insistido en que su decisión responde alpor "cumplir la palabra dada", porque todo lo que es en política lo es gracias a la "confianza de los gallegos, y eso no se puede manchar".Pero la demora en hacer pública esta decisión, conocida "9 o 10 horas después" de que se abriese el plazo de presentación de candidaturas, como él mismo ha precisado, se debe a que es una "" y a que "no fue fácil" decirle a "muchos compañeros que no", en especial tras su "sorpresa" ante el número de personas y "cargos del partido que pensaban que". Por su parte, el resto de candidatos que sí decidieron presentarse ya han comenzado sus respectivas campañas Pero tras confirmar que no se sube a la carrera por liderar el PP, esta semana avanzó que suse mantendría hasta 2020 "como mínimo". Una expresión en la que se ha vuelto a "ratificar" este domingo, para disipar "dudas" entre algunos gallegos o "gallegos de la oposición", ha deslizado.Más allá de este compromiso, ha dejado sin respuesta la pregunta de si optará a presentarse como candidato a uny se ha limitado a pedir cierto "margen". "En este momento, de verdad, yo le pido a usted y a sus compañeros que me dejenun poco", "la verdad es que aún estamos con los efectos secundarios de la candidatura a la presidencia del Gobierno", ha agregado. Pero además de por coherencia, ha argumentado que su decisión se apuntala en la idea de que "" y que "serno es un título político de segunda"."Si los vascos o los catalanes no admitirían esa huida en un plazo de diez días, no entiendo por qué puede haber dudas de que el presidente de Galicia no se comporte como el lehendakari vasco o el presidente de la Generalitat de Cataluña", ha esgrimido. Aunque ha matizado que no es nacionalista y que cree en un proyecto nacional para España, sí ha puntualizado que no por ello considera que "la Xunta de Galicia es una institución de menor rango institucional o categoría que la Generalitat".