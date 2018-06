Cifuentes pide a la juez pasar el 'caso máster' al Supremo y suspender la declaración del martes

Publicada el 25/06/2018 a las 09:33 Actualizada el 25/06/2018 a las 10:15

La defensa de la expresidenta de la Comunidad de Madridha solicitado a la juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que se inhiba a favor del Tribunal Supremo (TS) en relación a la causa en la que la exmandataria madrileña está investigada al considerar que "la continencia" del proceso se rompería ante la posible investigación que abrirá el Alto Tribunal por la condición de aforado de candidato a presidir el PP Pablo Casado.Así consta en un escrito de ocho páginas, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la abogada de Cifuentes plantea a la instructorapor falta de competencia objetiva para investigar los hechos y pide la suspensión de la declaración de su clienta como investigada, como ha adelantado El Mundo. El documento, fechado el pasado 20 de junio, se produce días antes de que Cifuentes tenga previstoante la jueza. Lo hará el próximo martes. La comparecencia de la expresidenta del PP de Madrid se produce dentro de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el máster en Derecho Autonómico que cursó en 2012 en el Instituto De Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). A raíz del proceso matriz, se han abierto al menos cuatro causas separadas.En el escrito, la defensa expone que en la instrucción se abrió pieza separada para investigar "por otro de los alumnos" del citado Instituto mencionando a continuación al candidato a presidir el PP Pablo Casado. De ello, según la abogada, "se desprendía la consideración de una actividad delictiva continuada por parte de dicho IDP".Acto seguido, se indica que se ha tenido conocimiento de que se ha pedido al Congreso de los Diputados que acreditede Casado de cara a su aforamiento ante el Tribunal Supremo.En los fundamentos de derecho, esta parte recalca que al tratarse de un solo delito continuado debe juzgarse a todosen relación al Supremo. En la causa hay ya catorce investigados."La investigación contrae a la posible comisión de un delito continuado de, por lo que se hace necesaria una instrucción conjunta de todos los hechos que conforman la continuidad, que son complejos, ante un solo órgano judicial", destaca.Además, incide en que al aforado "se le relaciona con una participación que no esa los docentes, ni la de estos puede aislarse de la que se le imputa" a Cifuentes, por lo que "la jurisdicción especial debe arrasar a todos los investigados".Agrega que en el plano estrictamente procesal, un enjuiciamiento separado podría dar lugar a pronunciamientos contradictorios y a la repetida innecesaria de diligencias. Prosigue afirmando que este caso sería "claramente disfuncional" y estaría en contradicción con la doctrina del propio Alto Tribunal.Por tanto, pide que se inhiba al Supremo para "no romper la continencia de la causa y para; para la mejor valoración de todos los elementos circunstantes; y para respetar la realidad jurídica".Teniendo en cuenta que el delito presuntamente lo han cometido varias personas, añade la abogada en el escrito, procede que el "investigados se realice también en esa jurdiscción especial"."Las prisas no son buenas consejeras, sobre todo cuando la devenida incompetencia objetiva de este juzgado se extiende a toda la causa y a todas las diligencias que en lo venidero se pretenden practicar", afirma la letrada.Por todo ello, pide que se declare la suspensión de las actuaciones, entre ellas la declaración de su clienta, y, previo losse dicte auto inhibiéndose a favor del Tribunal Supremo.