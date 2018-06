Iglesias: "Si es con marihuana, a lo mejor hasta con Felipe González se puede fumar la pipa de la paz"

Publicada el 25/06/2018 a las 10:25 Actualizada el 25/06/2018 a las 12:09

Con Cataluña

Legalización

Pablo Iglesias ha participado este lunes en el programa La Cafetera de radiocable.com , donde se ha referido a la reunión que mantendrá con el President de la Generalitat,En opinión de Iglesias, "se abre un nuevo escenario que puede favorecer la". Iglesias ha defendido que "el diálogo sea el mecanismo de gestión del conflicto en Cataluña".Respecto a cuestiones concretas, ha apuntado: "Voy a manifestar que elme parece un elemento imprescindible. Me consta que Pedro Sánchez está de acuerdo y que hará lo posible para facilitarlo. "No nos parece que esas personas [los presos catalanes] deban estar en la cárcel por hacer política. Los problemas políticos no se pueden judicializar"."Esperamos que el PSOE esté dispuesto a sacar adelante esta legislatura con nosotros". Y, sobre la relación con el PSOE, Iglesias ha señalado: "Hemos empezado bien. Si Pedro Sanchez y el PSOE quieren, nosotros estamos dispuestos a ser suacordando una agenda de gobierno legislativo"."Cuando haya que, veremos lo que significa tener 84 diputados y como actúa el PSOE: a nosotros no nos corresponde volver a pedir entrar en el gobierno. Le corresponde al PSOE calcular sus fuerzas parlamentarias". En su opinión, "Pedro Sánchez".El líder de Podemos ha hablado de la, a la que se ha referido en redes sociales y de la que ha bromeado: “Si es con marihuana, a lo mejor hasta conse puede fumar la pipa de la paz", en alusión a la canción de Javier Krahe, 'Cuervo ingenuo', y tras recordar al entrevistador que el citado expresidente del Gobierno ya planteó la posibilidad de estudiar la legalización del cannabis.Iglesias ha celebrado la decisión de Canadá de legalizar lay ha abogado por seguir el mismo camino en España, no sólo para acabar con la delincuencia que genera su tráfico ilegal, sino también para conseguir "enormes beneficios" en materia de ingresos fiscales para dedicar a los servicios públicos.De hecho, Iglesias ha defendido que España se convierta en un país "referencia" en exportación de marihuana con, en lugar de ser "referencia en exportación de armamento que sirve para asesinar gente", algo que sí que le "avergüenza". "Su uso recreativo no es más peligroso que el alcohol o el tabaco. Y no creo que nadie en este país vaya a plantear que se prohíba el alcohol", ha apuntado.Por ello, ha pedido aprovechar el debate que se ha abierto a raíz de la legalización en Canadá, y asumir una "" al respecto, que convierta a España "en una referencia" en la producción y exportación de marihuana.