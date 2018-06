La exconsellera Ponsatí critica a PDeCAT y ERC por estar "muy ocupados en mantener sus posiciones y sus nóminas"

Publicada el 25/06/2018 a las 11:46 Actualizada el 25/06/2018 a las 12:03

"Sufrimos una derrota": "Jugamos mal la batalla tras el 1-O"

Defiende la investidura de Puigdemont pese a las consecuencias penales

La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat, huida en Escocia, criticó este lunes al PDeCAT y a ERC porque considera que "estány en dar una batalla por sus espacios, sus fronteras, y sus nóminas", informó Europa Press.En una entrevista de Eldiario.es recogida por Europa Press, lamentó que los partidos independentistas "no comparten estrategia y a veces ni objetivos", por lo que apuesta por las iniciativas que abandonen esta división, como lasque propone el filósofo Jordi Graupera para las elecciones municipales.Ponsatí destacó que en el movimiento social del independentismo no hay problemas de unidad, pero que "no tiene traducción institucional" por las divisiones entre los partidos."A nivel de bases es otra cosa,, y por eso no tiene problemas de unidad. Pero el 1 de octubre, el movimiento de bases generado entonces, no tiene traducción institucional", recriminó.La exconsellera reconoció que el Govern no supo actuar después del referéndum del 1-O: "Evidentemente, pero la batalla de después del 1 de octubre la jugamos mal y la perdimos"."Pienso que no jugamos bien las cartas que teníamos en el momento en que el mundo nos miraba atento y con simpatía, que fueron los días 1 y 2 de octubre", admitió, y aseguró que, después de no haber sabido aprovechar ese momento, el Govern debería habery asumir las responsabilidades.Por eso, considera que el independentismo sufrió "una derrota", aunque cree quePonsatí defendió que el Parlamento catalán debería haber investido a Carles Puigdemont pese a las consecuencias que podría haber tenido: "En el momento en que se paraliza la reelección del presidente Puigdemont ya no hay nada que hacer, la ola llega hasta aquel día. A partir de aquí, efectivamente,".Cree que esta investidura se debería haber hecho pese a las consecuencias penales que podrían haber recibido los miembros de la Mesa de la Cámara, ya queporque tendrían más visibilidad.Explicóque decidió renunciar a volver a ser consellera cuando vio que no se investiría a Puigdemont y afirmó que "toda la historia de la restitución de consellers, con todo el respeto, ha tenido".En este debate de restituir a los consejeros cesados por el 155 veía deseos personales e intereses partidistas, y ella prefirió no participar: "".