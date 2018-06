Una mujer de 37 años muere asesinada por su pareja en Zaragoza

Publicada el 25/06/2018 a las 12:56 Actualizada el 25/06/2018 a las 13:47

"Nos duelen las víctimas"

Un hombre de 39 años se ha entregado, sobre las 5:00 horas de la madrugada de este lunes 25 de junio y de forma voluntaria, en la Jefatura Superior de Policía de Aragón, en Zaragoza, donde ha dicho que había asesinado a su pareja en el barrio de las Delicias., dey nacionalidad española, residía con el asesino en una vivienda de la calle Marcos Zapata.La delegada del Gobierno en Aragón,, ha afirmado que no habíapor malos tratos y que la pareja no se encontraba en trámites de separación. Sí que tenían una, de 9 años, que se encontraba con su abuela materna en el momento de los hechos.El grupo de Homicidios de la Policía Nacional está investigando los hechos e informa de que la autopsia ha revelado una muerte por estrangulamiento. Se trata delen Aragón desde julio de 2016, y el decimoséptimo en España en lo que va de año. La Delegación del Gobierno en Aragón ha convocado un minuto de silencio esta mañana en repulsa a este asesinato machista y las banderas ondean a media asta en el edificio.La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,, ha condenado este lunes el asesinato: "Como Gobierno nos duelen las víctimas de violencia de género", ha subrayado.Preguntada sobre si considera necesario abordar la reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales, Carmen Montón ha afirmado que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad,, "está llevando hacia adelante este discurso" y ha añadido que "tiene el apoyo de todas las ministras y todos los ministros para intentar dar mejores soluciones".En este sentido, y sobre si el Ejecutivo vería con buenos ojos suprimir la figura delen el Código Penal, la ministra Carmen Montón ha zanjado: "Si me permitís, esto lo voy a remitir a la propia vicepresidenta que, como decía, es la que está llevando hacia adelante este discurso".