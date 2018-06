El PP dice que "le da igual" que se retiren o no las medallas a 'Billy el Niño'

Publicada el 26/06/2018 a las 17:10 Actualizada el 26/06/2018 a las 18:20

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha admitido este martes que le da igual que se retiren o no lasde las que, según el Ministerio del Interior, disfruta el policía franquista Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el Niño' "No tengo nada que decir. Son cosas del pasado. Si quieren que se las quiten, que lo hagan, me da igual", ha manifestado el dirigente 'popular' en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces.El Ministerio del Interior estudia la posibilidad de modificar el ordenamiento en materia de condecoraciones para quitar a 'Billy el Niño' las cuatro medallas policiales pensionadas de las que disfruta pese a estar acusado de torturas . Según ha explicado su titular,, los técnicos del Ministerio está viendo si se puede proceder con la actual normativa o hay que reformar el ordenamiento jurídico en materia de condecoraciones.Mientras que el PP ese anuncia le resulta indiferente, tanto Unidos Podemos -que viene reclamando la retirada de esa medalla desde hace semanas- como el PNV y los independentistas de ERC y del PDeCAT se han mostrado favorables a quitar ya esas condecoraciones."Ya va siendo hora", ha enfatizado el portavoz de ERC, Joan Tardà , antes de apuntar que si el Rey Juan Carlos "nunca" pidió perdón por su "complicidad" con la dictadura de Francisco Franco, tampoco debería extrañar que hoy en día "un torturador esté condecorado"."Es impresentable, claro que urge retirarle las medallas", ha comentado, por si lado, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. "Es una vergüenza, no es un propio de un Estado democrático", ha añadido su homólogo del PDeCAT, Carles Campuzano.