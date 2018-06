"El doctor Eduardo Vela, ante el tribunal: "Yo no le he dado ninguna niña a nadie"" 

Publicada el 26/06/2018 a las 11:56 Actualizada el 26/06/2018 a las 12:52

"No lo sé"

Prescripción

El doctorha declarado este martes, en el juicio que se celebra en la Audiencia de Madrid por un caso de bebés robados de 1969, que no ha dado "", para afirmar también que sólo se encargaba del tema médico en la clínica San Román de Madrid y que eran las matronas y las asistentes sociales quienes se encargaban de registrar a los bebés.Por su avanzada edad, Vela se ha mostradodurante el juicio y con problemas de audición, teniendo dificultades para entender lo que se le preguntaba. De este modo, la fiscal y los abogados han insistido en preguntarle de forma clara y sencilla."¿Recuerda a Inés Pérez? Le suena este nombre. Recuerda que se hizo un careo en el juzgado con esta señora, que le decía que usted le había dado a la niña", le ha insistido la fiscal. "No le he dado una niña a nadie", le ha replicado el acusado moviendo la cabeza indicando un 'no'. Además, ha dicho que no le suena "de nada" este caso.Sobre si firmó o falseó partes de nacimiento, le ha contestado con un "no". Pero seguidamente ha dicho que sí firmaba los. "Yo creo que nadie comprobaba si los datos del certificado eran correctos", ha agregado. Además, ha recordado que había monjas en la clínica y otros médicos que atendían partos.La fiscal ha arrancado el interrogatorio preguntándole sobre sus socios y si se encargaba de todo en la clínica San Román de Madrid, de la que era director y médico. "¿Controlaba la?", le ha preguntado varias veces la fiscal, a lo que éste le ha replicado que no sabe. "No puedo decirle", le ha dicho sobre el número de camas que había en el sanatorio.Sobre cuál era elcuando una mujer entraba en la clínica a dar a luz, el acusado ha movido la cabeza y ha dicho que solo sabía "el tema médico", afirmando que las asistentas sociales y las matronas se encargaban de registrar a los nacidos. "¿Dónde se guardaban estos libros?", le ha inquirido. "No lo sé", ha contestado.Además, ha señalado que las monjas y asistentas se encargaban de lasque se tramitaban en la clínica. "Alguna monja, quizá", ha dicho al ser preguntado sobre esta cuestión.Sobre el caso del juicio, de junio de 1969, la fiscal le ha mostrado un documento sobre la declaración de nacimiento en el registro civil y el parte del facultativo que asistió al nacimiento de Inés Madrigal. Tras ello,en la partida de nacimiento.Vela también ha señalado que, tras el cierre de la clínica en 1982, no se llevó ningún documento, sin saber qué pudo pasar con los, que nunca han aparecido.En las cuestiones previas, la defensa del acusado, el abogado, ha planteado que los delitos están prescritos, algo que ha rechazado la fiscal, el abogado de la acusación,, y el tribunal que preside"No ha cesado la situación ilícita. Es un", ha expuesto el letrado Peña en su alegato. La presidenta del tribunal ha subrayado que esa cuestión se resolverá más adelante, una vez que se dicte la sentencia tras la celebración del juicio.Vela, de 85 años y en silla de ruedas, había intentado suspender su declaración por supuesta incapacidad debido a su estado de salud y avanzada edad. Pero finalmente el forense ha determinado que sí la podía hacer, según fuentes jurídicas.