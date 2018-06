Iglesias visita a Cuixart y Sànchez en la prisión: "No deberían estar en la cárcel"

Publicada el 26/06/2018 a las 12:19 Actualizada el 26/06/2018 a las 13:32

Quizá pronto en las cárceles catalanas

"Presos de conciencia"

Pablo Iglesias agradece al Gobierno las gestiones para facilitar el encuentro

He acudido a Soto del Real para entrevistarme con Jordi Cuixart para conocer su situación y ampliar las vías de diálogo. Es responsabilidad de los representantes políticos sentarse a hablar y buscar respuestas a problemas políticos que los jueces no pueden solucionar. pic.twitter.com/S7Iv7eF9qh — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) June 26, 2018

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias,al presidente de Òmnium Cultural , Jordi Cuixart, y al diputado de JxCat en el Parlament Jordi Sànchez, que "no deberían estar en la cárcel".En una entrevista del canal 3/24 recogida por Europa Press, ha dicho que "no es sensato que en España tenga que haber presos políticos", por lo que élHa estado, con quienes ha hablado de su situación personal y de la situación política tras elTenía previsto verse con Cuixart pero ha coincidido con que la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal , que visitaba a Sànchez: al estar, ha podido hablar con Sànchez.Ha dicho que hace tiempo que quería visitarles en Soto del Real —sobre todo a Cuixart por ser un "referente moral para Catalunya"— pero cree que debía esperar el momento adecuado, que es ahora porqueha justificado.Sobre los demás presos soberanistas, ha dicho que también le gustaría visitarlos, porque "es muy importante que hayade ese diálogo".Iglesias pide su libertad, aunque ya celebra que, y ha constatado que esta decisión no corresponde al Gobierno, sino a los jueces, aunque el Ejecutivo central puede ayudar y le consta esa intención del presidente Pedro Sánchez."Calculo que en torno a septiembre o a octubre, a la vista de como están evolucionando las diligencias, esta situación se podría dar", ha dicho, y ha añadido que ladebe ser una consecuencia de que"En Europa no se ve con buenos ojos que haya presos de conciencia en nuestro país", ha advertido.Sobre su reunión del lunes con el presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha explicado que "entiende que".Pero ha defendido que "en una mesa de diálogo todas las cuestiones tienen que estar encima de las mesa" aunque el Gobierno central no esté de acuerdo con una vía que se plantee, y ha apoyado que Sánchez rechace la, pero cree que esa"Me consta que el Govern de la Generalitat no apuesta por vías unilaterales equivalentes a las que se produjeron el año pasado", ha reiterado, y lo considera una buena noticia porque cEl secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha agradecido al Gobierno de Pedro Sánchez las gestiones que han hecho parade este martes en la cárcel de Soto del Real de Madrid con el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart."Hemos sido recibido como autoridades, y. Hemos estado en una sala, y", ha asegurado Iglesias en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press."Tengo que darle lascon instituciones penitenciaras para facilitar este encuentro", ha enfatizado Iglesias, quien ha insistido en que informa a Sánchez de todos sus "movimientos", para permitir que la vía del diálogo para resolver el conflicto catalán avance frente a la judicial.