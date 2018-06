La comisión de expertos concluye que el Pazo de Meirás es público y que los Franco solo recibirían una compensación

Publicada el 26/06/2018 a las 13:47 Actualizada el 26/06/2018 a las 13:48

Por la "fuerza del uso"

Donación al dictador

La propuesta jurídica de la comisión de expertos nombrada por la Consellería de Cultura para estudiar la incorporación del(BIC desde 2011) al patrimonio público, también conocido como las Torres de Meirás, pasa por que la Administración General del Estado presente una, a través de una demanda civil, en la que se argumente el uso del inmueble como espacio institucional durante más de 30 años.La fórmula prevista, cuya palabra técnica es demanialización –y que, en síntesis, significa quese trata de un inmueble público–, abre la puerta, eso sí, a que los herederos de los Franco seanAsí, esta situación de compensación se daría en el caso de que, una vez hayaa favor del Estado, se produzca una liquidación de la propiedad y los actuales poseedores del pazo sean compensados por–fecha del fallecimiento del dictador–, si esas inversiones están probadas.El trabajo de la comisión de expertos, presidida por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela (USD), se ha prolongado durante más de seis meses. Al informe final, el Ayuntamiento de Sada ha presentado un voto particular al mostrarse en desacuerdo con la hipótesis sobre la "liquidación" del inmueble, que los juristas, sin embargo, ven una hipótesis posible.Según incluyen las conclusiones, la comisión de expertos propone una acción reivindicatoria contra la comunidad hereditaria y una solicitud a través de una demanda civil donde se declare el "carácter del inmueble comoafecto a la Jefatura del Estado". Esto supondría que, en consecuencia, se condene a los actuales poseedores a "reintegrar la posesión a la Administración general del Estado"."Aunque en el caso de que en una eventual liquidación del Estado posesorio resultase un saldo favorable a los actuales poseedores del inmueble, esta sería notablementeo al precio que habría de satisfacerse como justo precio expropiatorio si se considerase de causa de utilidad pública o de interés social que habilitase a seguir este procedimiento de privación singular de la propiedad", señala el documento.Así las cosas, la comisión de expertos concluye que es "posible defender el derecho a lade la condición de bien de dominio público". Los expertos consideran que la vía de la "demanialización" permitiría incorporar Meirás al dominio públicodel inmueble, es decir, que se usase por el dictador como edificio del Estado con la celebración de reuniones del Consejo de Ministros.En la presentación del informe, el profesor de Historia Contemporánea de la USCexplicó que el pazo, que era había sido propiedad de la familia Pardo Bazán, no cuenta hasta el año 1941 con documentales que acrediten la posesión de los Franco.En todo caso, ha determinado que la comisión promotora de la época le hizo al dictador –"en calidad de jefe del Estado"– lade los vecinos, de las que se denunciaron expropiaciones forzosas.Por su parte, el profesor de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña (UDC)ha explicado que, aunque no fueron capaces de acreditar su propiedad entre 1938 y 1940, loscomo residencia del jefe del Estado y las inversiones realizadas son suficientes para argumentar la incorporación al patrimonio público, tal como recoge el Derecho Civil.