Publicada el 26/06/2018 a las 19:19 Actualizada el 26/06/2018 a las 22:12

Que se acelera la reforma de la #LeyMordaza, paralizada toda la legislatura, es una buena noticia. Pero, en el caso de la libertad de expresión, las multas mayoritarias son por 'desobediencia a la autoridad” (art. 36.6) o “faltas de respeto” (art. 37.4)”https://t.co/qjagXqODg8 — PDLI (@PDLI_) June 25, 2018

Un día antes de la moción de censura, a las puertas de un nuevo gobierno, el líder del PSOE,, anunció que derogaría parcialmente la polémica Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana –también conocida como Ley Mordaza – si conseguía erigirse presidente."El gobierno que salga de esta moción de censura iniciará la derogación de los aspectos más virulentos de la Ley Mordaza. Me comprometo a impulsar la derogación urgente de aquellos artículos que fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Partido Socialista y por los grupos parlamentarios de la oposición", declaró Sánchez.La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) celebró el anuncio entonces, pero hoy alberga dudas: teme que la reforma de la ‘Ley Mordaza’ mantenga los artículos "más lesivos para la libertad de expresión".Así lo ha manifestado este martes en un comunicado la Plataforma, en la que se integran desde organizaciones de juristas y asociaciones ciudadanas hasta periodistas y medios de comunicación.Según la PDLI, el grueso de las sanciones contra la libertad de expresión se está dando por supuestos como “desobediencia o la resistencia a la autoridad” (art. 36.6) o “faltas de respeto o consideración” (art. 37.4)”. No obstante, estos artículospresentado por el PSOE, por lo que no se incluirían en la reforma.La PDLI denuncia que –en medio de un clima de clama social– la Ley Mordaza se está usando como " cajón de sastre para impedir u obstaculizar el ejercicio a la libertad de expresión". La Plataforma dibuja la situación en cifras : las multas por “desobediencia o la resistencia a la autoridad” aumentaron en un tercio en 2016; y las impuestas por “faltas de respeto y consideración” a las fuerzas de seguridad se triplicaron ese mismo año.Por otro lado, la presidenta de la PDLI,, ha asegurado que no basta con derogar la Ley Mordaza, sino que hay que cambiar la raíz. "Lo que está llevando a tuiteros y cantantes a la cárcel es el Código Penal", ha afirmado.En este sentido, la PDLI acudirá al acto que recuerda el aniversario de la ley en el Congreso, y busca tambiéneste verano. "Que se acelere la reforma de la Ley Mordaza, paralizada toda la legislatura, es una buena noticia. Sin embargo, confiamos en que la derogación incluya los artículos que realmente se están aplicando contra la libertad de expresión", ha declarado Pérez Alonso.