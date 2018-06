Primera sentencia del TC sobre 'derecho al olvido': buscar con nombres propios en hemeroteca digital vulnera derechos

Publicada el 26/06/2018 a las 11:55 Actualizada el 26/06/2018 a las 12:17

Modular el derecho a la información

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado por primera vez sobre el denominadoy ha estimado el recurso de amparo interpuesto porque consideranpor el uso de las tecnologías de Internet, al aparecer sus nombres y apellidos en los buscadores de la hemeroteca de un periódico en su versión digital.La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada María Luisa Balaguer, argumenta que "la, en concreto losrecurrentes, para su uso por el motor de búsqueda interno del diario El País debe ser limitada, idónea, necesaria y proporcionada al fin delesiva de los derechos invocados".El Tribunal estima el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, de 15 de octubre de 2015, que reconoció elde personas procesadas por implicación en un caso de tráfico y consumo de drogas en los años ochenta.La Sala Civil rechazó la procedencia derecogida en la hemeroteca o que los datos personales contenidos en la información no puedan ser indexados por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca, pues consideró que estas medidas suponían unavinculada a la existencia de las hemerotecas digitales.El objeto del recurso se contrae, según la sentencia de amparo, al análisis del contraste entre los preceptos constitucionales regulados en el artículo 18.4 de la Constitución, en relación con la garantía del derecho aly a lade las personas ( artículo 18.1 de la Carta Magna).En ese sentido, el TC señala que es cierto que "la libertad de información constituye no sólo un derecho fundamental de cada persona sino también una garantía de la, capaz de adoptar decisiones políticas a través del ejercicio de los derechos de participación", pero, sino que debe ser modulado por dos elementos.Uno de estos elementos de modulación del derecho esa la hora de calibrar elde una noticia sobre el derecho a la intimidad del titular de ese derecho, y dos, la importancia de la digitalización de los documentos informativos, para facilitar el acceso a la información de todos los usuarios de Internet.La sentencia explica que en estos casos "podría ponerse en duda la prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la intimidad de una persona que, pasado un lapso de tiempo, opta por solicitar que estos datos e información, que pudieron tener relevancia pública en su día, sean olvidados". Para el Tribunal, "la universalización del, como la universalización del acceso a la información a través de los motores de búsqueda, multiplica lainformativa y a la intimidad de los ciudadanos".En la resolución de este conflicto hay que tener en cuenta el, donde juega un papel importante el efecto del paso del tiempo sobre la función que desempeñan los medios de comunicación y, sobre la doble dimensión (informativa o investigadora) de esa función.El fallo concluye afirmando que debe tenerse en cuenta que los motores de búsqueda internos de los sitios web cumplen la función de permitir ely que esa función queda garantizada aunque se suprima la posibilidad de efectuar la búsqueda acudiendo al nombre y apellidos de las personas en cuestión, que no tienen relevancia pública alguna.Por tanto, "siempre será posible sen la búsqueda de informaciónen la persona investigada, localizar la noticia mediante una búsqueda temática, temporal, geográfica o de cualquier otro tipo". Por lo tanto, no son necesarios los datos personales de los solicitantes del amparo, que nada agregan al interés de la noticia, bastando las iniciales del nombre y los apellidos.