Detenido el presidente socialista de la Diputación de Valencia por corrupción

Publicada el 27/06/2018 a las 09:49 Actualizada el 27/06/2018 a las 10:51

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia coordinó este miércoles una operación contra la corrupción en la que fue, del PSOE, y otras dos personas, informó el TSJCV.La causa se abrió por presuntos delitos dede caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Además del socialista Jorge Rodríguez, se ordenó el, todos empleados de la Diputación de Valencia, entre ellos el jefe de gabinete del presidente, informaron a Europa Press fuentes policiales.En concreto, se investigan, antigua Imelsa, en 2015. Las diligencias están secretas, según detalla el alto tribunal valenciano.Las citadas fuentes explicaron que el objeto de la operación, en la que participaron agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desplazados desde Madrid, es la contratación dede Divalterra.La actuación se enmarca en la llamada, en la que agentes de UDEF practicaron este miércoles registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent y en la sede social de Divalterra (antigua Imelsa).El magistrado instructor autorizó también laparticulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados.En el dispositivo, que se activó a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, participaron, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.El representante de Ciudadanos (Cs) en el Consejo de Administración de Divalterra,, presentó el pasado mes de abril una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Valencia contra el presidente de la corporación provincial, el socialista Jorge Rodríguez. Según aseguraron a Europa Press fuentes conocedoras, la información aportada se unió a otras diligencias previas. La Fiscalía acabó interponiendo denuncia en el mes de mayo.Además, se ordenó el arresto de otras cinco personas, todos empleados de la Diputación de Valencia: el jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego, los cogerentes de Divalterra, un asesor de Presidencia y el letrado de Presidencia.La denuncia que presentó en su día Ciudadanos se dirigía contra Rodríguez; los gerentes de Divalterra Xavier Simón y Agustina Brines; y los anteriores; y contra el secretario del Consejo de Administración de la entidad, Jorge Cuerda.Aludía a presuntosde fondos públicos. En su escrito, Cs solicitaba a la Fiscalía que abriera diligencias de investigación penal para comprobar las presuntas irregularidades sobre contratos de alta dirección.Según exponía en el escrito, en julio de 2015 el Consejo de Administración de Imelsa nombró dos gerentes –uno militante del PSPV y otro de Compromís– por contrato laboral de alta dirección; y cuatro meses más tarde, se realizó la contratación mediante libre designación de siete directores de área con el mismo tipo de contrato –tres del PSPV y cuatro de Compromís–Señalaba que cada uno de estos altos cargos cobra un. Con estas contrataciones, de acuerdo a la denuncia, se pretendía por parte del Gobierno presidido por Rodríguez "evitar cumplir con la rigurosidad que exige el derecho administrativo para cubrir dichas plazas y, por tanto, a partir de un comportamiento injusto, se pretende eludir todos los principios constitucionales rectores de acceso al empleo público para, intencionadamente, elegir a aquellos que la gerencia decida por ser militantes de sus partidos, evitando con ello la convocatoria pública de la plaza".Según varios informes, que acompañaban a la denuncia, esta relación laboral de altos cargos no debía considerarse de alta dirección y su contratación debía haber seguido los principios básicos establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.Además, se estimaba que antes de nombrar a estas personas ya se teníade la decisión de la contratación. Es decir, "a sabiendas de su injusticia se dicta una resolución arbitraria por Rodríguez, pues el secretario general de la Diputación cuestionó en julio de 2015 esta situación".Hasta marzo de 2018, se mantuvieron cuatro de los siete contratos supuestamente irregulares y se nombraron dos más recientemente, de los que uno no tomó posesión.Con esta situación, se alega que "la contratación de los directivos se ha realizadoy contra los estatutos de la empresa pública y con perjuicio y menoscabo de los caudales públicos, lo cual supone una sustracción y malversación de fondos y desviación del destino de los mismos".La denuncia agregaba que en febrero de 2018 se acordó la contratación de dos altos directivos máspese a informes en contra. Así, se estima que hay un "tráfico de influencias, una manipulación y una total falta de respeto y el más absoluto desprecio al derecho".Además, según el escrito, y en base a los presupuestos de los últimos años de Imelsa,de una cogerencia y de siete altos directivos, "cuyas contrataciones suponen una imposición de acuerdos abusivos continuados, despilfarro, desviación, sustracción y malversación". "La necesidad de las contrataciones no se justifica ni formal ni tácitamente, manifestándose un dolo en la decisión de especial gravedad", añadía.Asímismo, apuntaba que "es posible que los altos cargos contratados por Imelsa realicen, de las retribuciones percibidas por la empresa pública, donaciones o aportaciones a sus partidos políticos por el mero hecho de haberlos enchufado en la empresa, aportaciones que, en todo caso, se obtienen de fondos públicos". "Esto supondría una, desviación del destino de los mismos y malversación de fondos de especial gravedad", finalizaba.