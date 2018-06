Publicada el 27/06/2018 a las 12:44 Actualizada el 27/06/2018 a las 14:16

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE,, ha asegurado que el partido aplicará su código ético al presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, el socialista"Déjeme verlo", ha contestado Sánchez a los periodistas en los pasillos del Congreso cuando le han preguntado si exigirá a Rodríguez que dimita, y a continuación ha añadido: "Por supuesto,, como no puede ser de otra manera".La detención de Jorge Rodríguez –que además es el portavoz de la Ejecutiva del PSPV– y de cinco empleados de la Diputación provincial ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015. La causa se abrió el pasado mes de mayo por presuntos delitos deEl Código Ético del PSOE establece que los militantes a los que se les abriera juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia, y expulsados del partido en caso de que finalmente fueran condenados en sentencia firme.Respecto a las personas que ostentaran un cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE y que fueran imputadas por una resolución judicial, deberán dar cuenta de las acusaciones o delitos que se les imputan ante la Comisión Ejecutiva Federal. Este órgano trasladará esta información a la Comisión Federal de Ética y Garantías y, en su caso, a la Comisión de Garantías de Igualdad a fin de que, si es preciso, puedan adoptar o recomendar la adopción de "en atención a los hechos y a su gravedad".El secretario de Organización del PSPV,, ha asegurado ante los medios que han conocido la detención del presidente de la Diputación de Valencia y portavoz de la Ejecutiva del partido, Jorge Rodríguez, por la prensa con "preocupación" y están en "shock", aunque ha indicado que para tomar decisiones necesitan tener "los elementos de juicio suficientes para poder ser justos a la hora de tomar las medidas". "", ha dicho.Ha señalado que en el partido no tenían "ningún tipo de conocimiento de que estas detenciones se iban a producir" porque la investigación era secreta, aunque ha recordado que se conoció hace tiempo que la causa estaba abierta a través de los medios de comunicación.El dirigente socialista ha instado a esperar a conocer más información sobre la operación y ha apuntado que serán "prudentes" y estarán a la espera de ver cómo se desarrolla la investigación judicial para ir tomando "las medidas que sean necesarias".Ha recordado que el PSPV ha establecido "" y siempre ha sido "muy contundente" en este tipo de causas, con medidas "ejemplarizantes" incluso en casos no relacionados directamente con la corrupción, como con el exalcalde de Alicante Grabriel Echávarri.Pero en primer lugar, ha incidido, esperarán para ver las noticias que se producen y seguirán "", que tiene un código ético a aplicar en estos casos que se cumplirá: "Adoptaremos las medidas necesarias y aplicaremos nuestro código ético a medida que vayamos conociendo más información y tengamos elementos de juicio suficientes para tomar decisiones que sean justas".Preguntado sobre si debería traducirse en una dimisión, Muñoz ha indicado que por ahora lo único que saben es que se están investigando unos contratos de alta dirección y cuando tengan más datos los socialistas saldrán "a dar las explicaciones oportunas" y tomarán las decisiones que sean justas y adecuadas" a ese código.